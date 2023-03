Experten beraten in der Rathauspassage

Pinneberg (pm) Bauen, Kaufen oder Modernisieren – die Zinsen sind momentan so niedrig, dass jeder, der von den eigenen vier Wänden träumt, die besten Voraussetzungen hat, diesen Traum jetzt zu verwirklichen.



Aus diesem Grund veranstaltete die Sparkasse Südholstein zusammen mit 15 weiteren Ausstellern die erste Immobilienmesse in der Pinneberger Rathauspassage. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden alle Kompetenzen aus einer Hand zu bieten. Dazu nutzen wir nicht nur unsere eigenen Experten, sondern auch unser Netzwerk an Partnern, die unser Angebot im Sinne des Kunden optimal ergänzen“, so Peter Thiel, Leiter des KundenCenters der Sparkasse. Eröffnet wurde die Messe von Bürgermeisterin Kristin Alheit und Vorstand Martin Deertz. „Die Messe ist sehr erfolgreich für alle verlaufen, so dass wir diese Immobilienmesse im nächsten Jahr wiederholen wollen.“

Veröffentlicht am: 23.05.2012