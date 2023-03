Experten-Blick auf Griechenland und die Weltwirtschaft

Pinneberg/Kaltenkirchen (em) Aktuelle Einblicke in das Weltgeschehen, Hintergrundinformationen und Expertenrat – wenn die Sparkasse Südholstein zum Business-Frühstück einlädt, dann bietet sie ihren Kunden hochkarätige Gäste aus der Finanzwelt. So auch bei den jüngsten beiden Veranstaltungen in Pinneberg und Kaltenkirchen mit einem renommierten Fachmann für internationale Finanzmärkte. Dabei sorgte besonders die Griechenland-Krise für rege Diskussionen.



Dr. Frank Schallenberger, Leiter der Abteilung Devisen und Rohstoffe bei der Landesbank Baden-Württemberg, gab den Unternehmern aktuelle Einblicke in die Hintergründe und weiteren Folgen der Krise für Griechenland und Europa. Die Fragen zu den Gefahren eines „Grexit“, die Auswirkungen auf die Euro-Zone und den enormen Reformbedarf der Hellenen belegte das große Interesse der Sparkassengäste an diesem Thema.



Kontinentübergreifend Doch der Blick des Finanzexperten reichte weit über die europäischen Grenzen hinaus. In einem kurzweiligen Vortrag erläuterte Dr. Frank Schallenberger die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Zins-, Währungsund Rohstoffmärkten unter dem Motto „Krise oder neue Normalität?“. So wanderte sein Blick nach China, das trotz nachlassender konjunktureller Dynamik weiterhin Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft bleibe. Und er beleuchtete den Ölboom in den USA, deren Förderquoten durch das Fracking-Verfahren enorm gestiegen sind und dadurch den Ölpreis deutlich senkten. Insgesamt notieren Rohstoffe auf einen Sechsjahrestief. Basismetalle sind extrem günstig, obwohl die Lagerbestände tendenziell abnehmen. Die Konjunktur in Europa beurteilt Dr. Frank Schallenberger – unbeeindruckt von der Griechenland- Krise – als robust. Die USA hätten im ersten Quartal einen „Schwächeanfall“ erlitten, „doch die Delle dürfte im Jahresverlauf ausgebügelt werden.“ Die Weltkonjunktur wachse 2015 mit soliden 3,5 Prozent.



Den Schweizer Franken sieht der Finanzexperte deutlich überbewertet, eine bessere Anlage sei vielmehr die norwegische Krone. Und die Zinsen blieben in Europa mindestens bis zum Herbst 2016 auf niedrigem Niveau. Schallenberger: „Die Schwankungen an den Märkten haben in den letzten Monaten wieder zugenommen. Absicherungen sollten damit für jeden Unternehmer auf der Agenda stehen. Sichern Sie sich daher jetzt die günstigen Zinsen.“



Bild oben: Die Firmenkunden der Sparkasse Südholstein lauschten aufmerksam den Ausführungen von Dr. Frank Schallenberger. Bild unten Mitte: Vorstandsmitglied Martin Deertz bedankte sich bei Dr. Frank Schallenberger herzlich für den spannenden Vortrag. In angenehmer Atmosphäre vertieften die Teilnehmer im Anschluss an den Vortrag die Themen des Vormittags.

Veröffentlicht am: 25.09.2015