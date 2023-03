Expertenwissen nutzen

Norderstedt (em) Mit intelligenten Personallösungen ermöglicht die Adecco Personaldienstleistungen GmbH den Kunden zusätzliche Flexibilität. Auch bei der Rekrutierung und Qualifizierung von Mitarbeitern profitieren Unternehmen von der Expertise des Adecco Teams.



Die Suche nach passenden Arbeitnehmern nimmt für Betriebe viel Zeit und Geld in Anspruch. Die Adecco Niederlassung in Norderstedt bietet großen wie auch mittelständischen Unternehmen in der Region professionelle Unterstützung: Qualifizierte Mitarbeiter zu finden, sie punktgenau zu schulen und gezielt weiterzubilden, ist die Kernkompetenz des Personaldienstleisters. Die Spezialisten von Adecco kennen die beruflichen Anforderungen im kaufmännischen, technischen und gewerblichen Bereich und wählen daraufhin die Mitarbeiter in einem bewährten Verfahren aus.



„Durch intensive Gespräche erfahren wir mehr über die Wünsche unserer Kunden und finden für sie ganz individuelle Lösungen,“ so Niederlassungsleiterin Tanja Gerken. Entscheiden sich Kundenunternehmen für die Arbeitnehmerüberlassung, profitieren sie auch von der branchenübergreifenden Qualifizierungsexpertise des Personaldienstleisters. Mit dem umfassenden Personalentwicklungsprogramm „Adecco Career Up“ können Mitarbeiter ihr Know-how zum Beispiel in Office-Programmen oder SAP erweitern und sich gezielt auf die Einsätze beim Kunden vorbereiten. Die Förderung der Mitarbeiter nach modernsten Maßstäben ist für Adecco ein zentrales Anliegen. „Es ist uns wichtig, sowohl beim Kunden als auch bei unseren Mitarbeitern eine hohe Zufriedenheit zu erreichen,“ sagt Tanja Gerken.

Veröffentlicht am: 03.02.2012