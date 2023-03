Exzellente Kundenbetreuung

Neumünster (em/mo) Deutschlands kundenorientiertester Personaldienstleister, persona service, hat die Türen für alle, die sich beruflich verändern möchten, geöffnet.



persona service wurde 1967 gegründet und hat mittlerweile über 170 verschiedene Standorte in Deutschland. Einer davon ist Neumünster, dieser wurde am 2. März neu eröffnet. „Gerade in der Anfangsphase werden wir viele neue Mitarbeiter aus gewerblichen und kaufmännischen Berufen einstellen“, verspricht Annett Seelos von der persona service Geschäftsleitung, „die deutsche Wirtschaft befindet sich im Aufschwung. Das bedeutet: hervorragende Perspektiven für alle Bewerber.“



Unternehmen aller Branchen profitieren bei persona service von einer exzellenten Kunden- und Mitarbeiterbetreuung, einer hervorragenden Reaktionszeit und passgenauer Stellenbesetzung. Befristete Personalengpässe werden kurzfristig, zuverlässig und wirtschaftlich überbrückt. Für Unternehmen, die dauerhaft Leasingmitarbeiter einsetzen, hat persona service flexible Konzepte zur strategischen Personalplanung entwickelt. Das Team in der neuen Niederlassung in Neumünster freut sich schon auf die ersten Kontakte sowohl mit Bewerbern als auch mit Unternehmen.

Veröffentlicht am: 21.06.2011