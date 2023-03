Eyecatcher für Firmen

Norderstedt (lm/jj) Lichthighlights für jeden Bedarf und Geschmack! Ob aus Edelstahl, Messing, Holz oder Stein – Kunden finden bei elektroMünster praktische Wegleuchten, Haustürbeleuchtungen und Außenwandstrahler in verschiedenen Designs und Ausführungen.



„Gerade in den Wintermonaten, wenn es schon früh dunkel wird, bietet eine geschmackvolle Außenbeleuchtung nicht nur Sicherheit, sondern setzt zudem das eigene Unternehmen in Szene“, weiß Brigitte Münster. Gestalterisch gibt es viele individuelle Möglichkeiten ebenso wie bei der Technik. „Leuchten können automatisch in der Dämmerung angehen, auf Bewegungen reagieren oder ganz klassisch mit einem Schalter anund ausgestellt werden“, so die Fachfrau weiter. „Außerdem führen wir eine große Auswahl an Solar- und Akkuleuchten, für die keine Verkabelung notwendig ist. Gerne beraten wir Sie hierzu ausführlich.“ Natürlich übernimmt das Team von elektroMünster auch den Einbau sowie die Verkabelung der neuen Lichter.



Foto: Bei elektroMünster findet jeder die passende Lampe. Brigitte Münster ist die Fachfrau für alle gestalterischen Fragen und weiß, wie man Akzente setzt.

Veröffentlicht am: 22.10.2014