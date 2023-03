Facebook Rennen INDOOR

Dienstag | 24.02.2015 | Ralf Schumacher Kart & Bowl Bispingen



Das nächste Facebook Rennen wird wieder INDOOR gefahren! Noch einmal 30 Minuten Kartfahren für nur 33 €



Natürlich gibt es für jeden Fahrer wieder die Möglichkeit, am kostenlosen 30-minütigen Finalrennen teilzunehmen!



Lasst euch die Chance auf einen Startplatz nicht entgehen und ladet Euch gleich das Anmeldeformular herunter:

------------------------------

http://tinyurl.com/fbrennen

------------------------------

Schickt es uns dann per Post, Fax oder E-Mail als Anhang ausgefüllt zurück.



Check-In und Einweisung um 19:30 Uhr.



Gefahren wird ab 20.00 Uhr in Gruppen mit maximal 20 Karts auf der Indoorstrecke unserer Kartbahn. Jeder Fahrer muss mindestens 15 Jahre alt und mindestens 1,55 m groß sein.



Das Startgewicht beträgt 90kg (wir können bis zu 30kg auflasten). Wir haben maximal 60 Plätze frei - also besser sofort anmelden! Die Vergabe der Kartnummern erfolgt entsprechend der Nennung.



Achtung: Für eine Anmeldung reicht es nicht aus, hier bei Facebook auf "Teilnehmen" zu klicken: Wir benötigen das ausgefüllte Anmeldeformular zurück.



Sollten auf dieser Seite noch keine 60 Teilnehmer angezeigt werden, heißt das nicht, dass noch Plätze frei sind, da nicht jeder, der tatsächlich mitfährt, hier angezeigt wird.





www.facebook.com/events/1529732517300421

Veröffentlicht am: 31.01.2015