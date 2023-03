Fachgerechte Umsetzung für den visuellen Auftritt

Neumünster (em) Wer aufmerksam durch Neumünster geht, trifft – ob gewollt oder nicht – auf eine Vielzahl an Firmenlogos, Anzeigen- und Imagewerbung, die von der Agentur Designwerk stammt.



Inhaber Theo Faerber ist seit über 20 Jahren Experte auf seinem Gebiet. Gerade den Entwurf und die Ausarbeitung eines auf den jeweiligen Kunden abgestimmten Corporate Design hat der gelernte Diplom-Designer in den letzten drei Jahrzehnten zu seinem Schwerpunkt gemacht. Da ist es nicht verwunderlich, wenn namhafte Kunden noch immer auf das Logo setzen, das Faerber vor Jahren für sie entwickelt hat. „Beispiele gibt es da eine Menge“, freut sich Theo Faerber heute. Ob es das goldgelbe Croissant einer heimischen Bäckereikette, der modern anmutende Schriftzug eines Optikers am Kuhberg, das Logo des Gerisch Parks oder die drei farbigen Pferdeköpfe der Pferdestadt Neumünster sind. „Klar freut man sich, dass man mit seinen Entwürfen ein qualitativ gutes und anscheinend zeitloses Produkt geliefert hat, mit dem sich der Kunde langfristig identifizieren kann.“ Aber auch heute setzt Faerber in Entwürfen auf Qualität und Klarheit im Aufbau. Ganz egal ob es um die Erstellung eines Firmenlogos, der Gestaltung von Prospekten, Broschüren und Anzeigen oder den Aufbau eines passenden Web Design geht.



„Wenn man dann noch eine Portion Hintersinn mit in die grafische Gestaltung packen kann, die den Kunden zum denken anregt, ist das Paket perfekt“, so der Werbeprofi. Dazu kommt ein persönliches Verhältnis zu fast all seinen Kunden. Der direkte Draht zu ihnen sowie der Zugriff auf ein jahrelang optimiertes Netzwerk an Textern, Programmierern und Druckereien, zahlt sich auch für den Kunden aus. Neben der täglichen Arbeit für seine Kunden betreibt der Werbeprofi auch eine Homepage, die einen umfangreichen Überblick über die Neumünsteraner Kunst- und Kulturszene bietet.

Veröffentlicht am: 04.05.2012