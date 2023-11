Veröffentlicht am 20.11.2023

Kreis Pinneberg/Kreis Segeberg (em) Menschen mit Behinderung sind oft gut ausgebildet, besonders motiviert und auch leistungsfähig. Trotz Fachkräftemangel werden Arbeitgeber jedoch bei deren Bewerbungen häufig unsicher. Die Agentur für Arbeit Elmshorn möchte Firmenchefs und Personalverantwortlichen im Kreis Pinneberg und im Kreis Segeberg mehr Transparenz zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen schaffen.

In einer Online-Informationsveranstaltung am Montag, 27.11.2023 informiert die Arbeitsagentur Elmshorn in Zusammenarbeit mit der Einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber (EAA) über die Personalsuche, Beratungsangebote, rechtliche Neuerungen und Fördermöglichkeiten.

Die Veranstaltung dauert ca. 45 Minuten und findet an diesem Tag zwei Mal statt, vormittags um 10:00 Uhr und nachmittags um 15:00 Uhr.

Interessierte senden eine kurze Mail mit Kontaktdaten und Wunschzeit an pinneberg.arbeitgeber@arbeitsagentur.de und erhalten dann die Zugangsdaten.

(Diese Mailadresse gilt für die Kreise Pinneberg und Segeberg.)

Unternehmen sollten sich dieses Fachkräftepotenzial nicht entgehen lassen! Aber auch Kosten lassen sich sparen, denn die gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsabgabe bei Nichtbeschäftigung steigt ab 2024 an.