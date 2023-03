Fachkundige Informationen für Unternehmer

Hamburg (em/lr) Die eBusiness-Lotsen aus Schleswig-Holstein, Lübeck, Hamburg, Osnabrück, Emsland und NordOst begrüßten viele Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region auf ihrem Stand Nr. 290 im Obergeschoss der MesseHalle Hamburg- Schnelsen. In angenehmer Atmosphäre wurden im Laufe des Tages viele Fragestellungen zur Verbesserung von Unternehmensabläufen und der Unternehmenssteuerung, gezielter Kundengewinnung, Social Media, E-Commerce, Wissensmanagement, Green-IT und aktuelle Förderprogramme erörtert.



Die drei Dialog-Vorträge der eBusiness-Lotsen wurden vom Messepublikum ebenfalls sehr gut angenommen. So referierte zum Beispiel Andreas Schmidt, eBusiness-Lotse NordOst, über alles Wissenswerte zum „IT-Notfallkoffer“. In einem anderen Vortrag bekamen die Zuhörer alles Wissenswerte zur Thematik „Social Media strategisch planen“ vermittelt. Dr. Bettina Hermes, eBusiness-Lotse Hamburg, zeigte die neuen Möglichkeiten der digitalen Medien auf.



Etliche vertiefende Informationsgespräche konnten im Nachgang hierzu geführt und kostenfreie Folgetermine in den jeweiligen Unternehmen vereinbart werden. Dreh- und Angelpunkt der Informationen sind die Webseiten der Lotsen, auf denen aktuelle Veranstaltungstermine sowie Broschüren, Checklisten und Leitfäden zum Download bereitgehalten werden.

Das eINFORMATION getaufte Angebot, das sich online mittels Ein- beziehungsweise Zweiwochen- Informationskursen intensiv mit Themen wie Prozessmanagement oder auch Ersatzteillogistik auseinander setzt, stieß ebenfalls auf großes Interesse.



Das Fazit der eBusiness-Lotsen, die nun zum zweiten mal auf der B2B NORD präsent waren, fällt positiv aus. „Ich kenne diese Messe seit geraumer Zeit als einen sehr lebhaften Marktplatz der Unternehmer“, sagt Heinz Rohde von den eBusiness-Lotsen Schleswig-Holstein. „Wir haben an diesem Messetag sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer erreichen können, von denen viele zum ersten Mal von den eBusiness-Lotsen erfahren haben. Umso mehr freuen wir uns über das überaus positive Feedback unserer Besucher und Teilnehmer und auf die nun anstehenden Informationsgespräche.“ Über Veranstaltungen, Downloads und alles Neue, was rund um die eBusiness-Lotsen passiert, informiert der Newsletter, der auf der Website www.ebusiness-lotse.sh abonniert werden kann.

Veröffentlicht am: 13.05.2015