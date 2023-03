Mit dem Fachtag Betriebliches Eingliederungsmanagement in Schleswig-Holstein 2016 spricht das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem Aktionsbündnis Schleswig-Holstein - Inklusive Jobs erstmals gemeinsam Unternehmen, Interessensvertetungen sowie die interessierte Fachöffentlichkeit zum Thema Betriebliches Eingliederungsmanagement aber auch zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement an.



Erfahrene Referentinnen und Referenten aus der Praxis gehen u.a. folgenden Fragen nach:



BEM in Unternehmen der schleswig-holsteinischen Wirtschaft - wie kann es für alle zum Erfolg werden?

BEM und BGM - zwischen Pflicht und Kür

Interessensvertretungen und BEM - welche Rolle können sie spielen?



Im Fokus des Fachtags stehen der gegenseitige Austausch und das Verknüpfen von Theorie und Praxis. Als Höhepunkt der Veranstaltung zeichnet die Sozialministerin des Landes Schleswig-Holstein, Kristin Alheit, Unternehmen der schleswig-holsteinischen Wirtschaft mit der BEM-Prämie des Landes aus.



Hier finden Sie das Programm für die Veranstaltung und können sich auch anmelden. www.aktionsbuendnis-sh.de/termine



07.12.2016 | 13:00 Uhr | Büdelsdorf ACO Academy





Veröffentlicht am: 14.10.2016