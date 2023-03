11.06.2015 | 09:00 Uhr | Fraunhofer IGD | Fraunhoferstr. 5, 64283 Darmstadt



Fraunhofer IGD (em) Bereits während unserer letztjährigen und erfolgreichen Fachtagung haben wir Anfragen nach weiteren Veranstaltungen rund um das Zutritts- und Berechtigungsmanagement erhalten. Wir freuen uns, Sie zu unserer Fachtagung Zutritts- und Berechtigungsmanagement II mit begleitender Ausstellung am 11. und 12. Juni 2015 ins Fraunhofer Institut Graphische Datenverarbeitung (IGD) in Darmstadt einzuladen.

Der Bereich rund um das Thema Zutrittskontrolle ist in Bewegung geraten. Innovative Ideen und Techniken sollen Nachhaltigkeit und Investitionssicherheit gewährleisten. Themen der diesjährigen Fachtagung sind u.a.:



Konzeption und Planung moderner, zukunftsorientierter und hochskalierbarer Ausweis- und Berechtigungsmanagementsysteme. Von den Planungsleitlinien zu den Abnahmekriterien. Der richtige Weg bestimmt den Erfolg.

Investitionssichere Architektur von Zutrittskontrollanlagen und elektromechanischen Schließsystemen? Was bedeutet SOAA, ONFIV und OSDP? Werden wir von sogenannten „Standards überrollt? Ist SOAA ein Segen oder eine Sackgasse?

Zutritts- und Berechtigungsmanagement im Spannungsfeld von technischen Möglichkeiten und Haftungsrecht.

Zutrittskontrolle und Berechtigungsmanagement im Umfeld von rechtliche Rahmenbedingungen, Datenschutz und betriebliche Vereinbarungen.

Vor- und Nachteile bei der Integration von Sicherheitssystemen in ein übergeordnetes Sicherheitsmanagement.

Praxisbericht über eine gelungene Implementierung eines standortübergreifenden Zutritts- und Berechtigungsmanagementsystems.

Die Bedeutung der Systemhärtung beim Zutritts- und Berechtigungsmanagement.

Wir werden Sie auf der Fachtagung über Planung, technischen Möglichkeiten, betrieblichen Erfahrungen, rechtlichen Rahmenbedingungen (Datenschutz) und neue Trends informieren und mit Ihnen im konstruktiven Dialog diskutieren

Das Programm mit Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage www.vfs-hh.de





Veröffentlicht am: 27.05.2015