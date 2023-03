Fahrradleihsystem

Norderstedt (em) Im April 2011 hat die Stadt Norderstedt ein weiteres öffentliches Verkehrsangebot eingeführt: Das Leihfahrrad von nextbike. Damit wird ein Anreiz geboten, das Fahrrad vermehrt zu nutzen und insbesondere im Alltagsverkehr einzusetzen.



Die Leihfahrräder sind ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem „fahrradfreundlichen Norderstedt“. Für zunächst drei Jahre ist nextbike der Kooperationspartner der Stadt Norderstedt. Derzeit stehen an sechs Stationen insgesamt 50 Fahrräder zur Verfügung: Norderstedt-Mitte, Herold Center, Glashütter Markt, Harksheide Markt, Quickborner Straße (FREDERIKSPARK) und am Stadtpark (Landesgartenschau).



Alle Leihräder sind mit einer Werbefläche ausgestattet und heben sich durch ihre individuelle Gestaltung von privaten Fahrrädern ab. Die Fahrräder verfügen sowohl über einen tiefen als auch über einen hohen Einstieg. Alle Stationen sind mit einer Informationsstelle ausgestattet. Die Ausnahme bildet das Herold Center, dort wird in Kürze sogar ein Multimedia-Terminal eingerichtet.



www.nextbike.de

Veröffentlicht am: 28.07.2011