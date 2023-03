Fairer Finanzierungspartner für Existenzgründer

Neumünster/Bad Segeberg (em) Eine überzeugende Geschäftsidee, gute Marktkenntnisse und eine starke Unternehmerpersönlichkeit sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gründung. Trotz dieser hohen Anforderungen wagen immer mehr Menschen den Schritt in die unternehmerische Selbständigkeit.



Die Sparkasse Südholstein hat 2012 insgesamt 44 Existenzgründungen mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 7,3 Millionen Euro begleitet. Ihr Engagement liegt dabei über dem Branchendurchschnitt. Denn sie versteht sich als fairer Partner der regionalen Unternehmer, die in ihrem Geschäftsgebiet Arbeitsplätze schaffen. Das Branchenspektrum der Neugründungen war 2012 vielfältig: Tanzstudio, Physiotherapeut, Schuhdesigner, Kfz-Mechaniker, Steuer- und Versicherungsberater – diese und viele weitere Berufe gehörten dazu. „Wir würden gerne noch viel mehr Kunden in die Selbständigkeit begleiten. Wer diesen Schritt gehen möchte, findet bei uns vor Ort kompetente Ansprechpartner, die mit allen Aspekten der Existenzgründung vertraut sind“, betont Carina Pofahl. Sie betreut die Gründer im östlichen Kreis Segeberg (Telefon 04551 / 807- 2225). Im westlichen Kreis Segeberg ist es Lutz Schlünder (04551 / 807-2366). In Neumünster steht Melanie Quednau mit ihrem Knowhow hilfreich zur Seite (04321 / 408-4827). Die drei Sparkassen-Experten wissen: Eine gute Idee ist nur der Anfang.

Die Gründung eines eigenen Betriebes erfordert häufig einen Kapitaleinsatz, der die eigenen Mittel übersteigt. Deshalb gehört zu einer erfolgreichen Existenzgründung auch ein überzeugender Businessplan. Er ist die Voraussetzung für Kredite, öffentliche Fördermittel und die Suche nach geeigneten Geschäftspartnern. „Aussichtsreiche Anfragen zeichnen sich durch eine themenübergreifende Auseinandersetzung mit der Geschäftsidee aus, die auch die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Fragestellungen abdeckt und die Nachhaltigkeit der Geschäftsidee untermauert“, erläutert Lutz Schlünder. Zusammen mit dem Existenzgründer besprechen die drei Spezialisten das Vorgehen, geben wertvolle Tipps und erstellen individuelle Finanzierungsangebote. Melanie Quednau: „Unser Anspruch ist eine persönliche Rundumbetreuung in allen Phasen des Gründungsvorhabens – geschäftlich und privat. Dabei profitiert unser Kunde von unserem breiten Netzwerk zu allen wichtigen Institutionen vor Ort und zu den Förderinstituten. Vom Girokonto über den Kredit bis zur Risikoabsicherung bekommt er bei uns alles aus einer Hand.“ Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es unter www.spk-suedholstein.de sowie persönlich bei den drei Existenzgründungsberatern.



Foto oben: Carina Pofahl begleitete Daniel Fischer bei der Gründung seiner Steuerberatungsgesellschaft in Bad Segeberg. „Unkompliziert und zielgerichtet“, so das Urteil des 32-Jährigen.



Foto unten: (v.l.n.r.) Lutz Schlünder, Carina Pofahl und Melanie Quednau betreuen die Existenzgründer im Kreis Segeberg und in Neumünster.

Veröffentlicht am: 20.03.2013