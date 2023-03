Fairp(l)ay in der Zeitarbeit

Hamburg (lmp/sw) Hamburgs führender Personalspezialist für kaufmännische Berufe. Seit mehreren Jahren steht ARBEIT UND MEHR für seriöse und faire Zeitarbeit sowie Arbeitsvermittlung. In diesem Jahr bekam das Unternehmen das „FAIRPAY-FAIRER Lohn“-Siegel verliehen.



Marlis Krause und Karin Pitschel gründeten 2001 ARBEIT UND MEHR. Heute beschäftigen sie rund 350 Mitarbeiter an ihren Standorten in Hamburg. Durch die Eröffnung eines zweiten Sitzes im Westen der Stadt erhält der Personaldienstleister noch mehr Nähe zu seinen Kunden und Mitarbeitern. Dieser wurde am 14. Februar durch einen Tag der offenen Tür eingeweiht. Das Hamburger Unternehmen zeichnet sich durch Wertschätzung und die wertorientierte Unternehmensführung aus.



ARBEIT UND MEHR wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und gehört zu „Hamburgs Beste Arbeitgeber“. Das „FAIRPAY-FAIRER Lohn“-Siegel dokumentiert, eine faire und nachhaltige Personalpolitik. Außderdem garantiert ARBEIT UND MEHR seinen Mitarbeitern eine Reihe von Leistungen, wie zum Beispiel ein festes Monatsgehalt, Überstundenzuschläge, Fahrgeld sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld. „Diese Zusatzleistungen sind in manchen Branchen leider immer noch nicht selbstverständlich“, erzählt Karin Pitschel. „Wir haben uns spezialisiert auf kaufmännische Zeitarbeit. Hier sind wir Experten und können unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten“, erläutert Marlis Krause. ARBEIT UND MEHR überzeugt seine Kunden seit über zehn Jahren durch faire sowie seriöse Zeitarbeit und zuverlässige Arbeitsvermittlung.



„Wir arbeiten mit rund 400 namhaften Unternehmen zusammen. Damit wir ihnen höchste Qualität in der Kundenauswahl garantieren können, kennen wir jeden unserer Mitarbeiter persönlich“, berichtet Marlis Krause. Dies war auch deutlich bei der Umfrage sichtbar, die das Team von ARBEIT UND MEHR in diesem Jahr durchführte. Gut 90 Prozent der Kunden waren mit der für sie getroffenen Mitarbeiterauswahl sehr zufrieden. Dies ist ein tolles Feedback für das Team und ein toller Ansporn zugleich. Desweiteren setzt sich das Unternehmen für professionelle Weiterbildung und Entwicklung seiner Mitarbeiter ein. Hierfür gilt die attraktive Zuschussregelung von ARBEIT UND MEHR. Die Seminare und Lehrgänge werden in Zusammenarbeit mit renommierten Kooperationspartnern durchgeführt.



Foto: Karin Pitschel und Marlis Krause stehen mit ihrem Unternehmen für hohe Qualität und Professionalität in der Zeitarbeit.

Veröffentlicht am: 27.09.2013