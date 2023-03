Familientreffen der Norddeutschen Wirtschaft (Fotogalerie)

Sie teilte mit Ausstellern und Besuchern ihre Einschätzung und ihre Denkanstöße zu den Zukunftsaussichten der Wirtschaft in der Metropolregion.Im halben Stunden Takt sprachen und informierten mehr als ein dutzend Speaker über Themen wie Recruting 3.0, Potenzialintelligenz, Digitalisierung im Vertrieb und „Redest du noch oder überzeugst Du schon? So punktest Du mit deiner Stimme!“ in den zwei durchgehend vollbesetzten Impulsforen. Auch Aussteller hatten die Möglichkeit, ihr Wissen über Themen wie IT, Buchhaltung, Personal, Vertrieb und Existenzgründung in verschiedenen Kompetenzforen zu teilen. Besucher und Aussteller, die sich und ihr Unternehmen vorstellen und bekannter machen wollten, nahmen das Angebot der kostenlosen B2B Portraits in Anspruch. Die 90-sekündigen Videos werden im Anschluss an die Messe online auf www.B2B-NORD.de veröffentlicht.In den WirtschaftsDialogen konnten sich die Besucher die Expertenmeinungen zu Themen wie „Unternehmensfinanzierung & Fördermittel“ sowie „Verkaufen geht heute anders“ anhören. Martin Deertz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein, Uwe Augustin, Vorstandsmitglied der Volksbank Pinneberg-Elmshorn, Holger Zervas, Leiter Firmenkunden der IB.SH und Kathrin Lemkau-Aschermann, Leiterin Mittelstand der Hamburger Sparkasse, nahmen am WirtschaftsDialog Finanzen teil. Ihr Thema waren Unternehmensfinanzierungen und Fördermittel. Zum Thema Verkauf lud sich Jan H. Winter die interessanten Keynote Speaker und Autoren Stephan Heinrich, Ralf China, Andreas Buhr und Brigitte Herrmann ein. Die Experten brachten mit ihren innovativen Tipps und Tricks rund um den Verkauf sogar alteingessene Vertriebler zum Umdenken und überzeugten mit neuen Verkaufsstrategien.