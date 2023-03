Farben für Allergiker

Norderstedt (sw/lr) Alte Handwerkskunst – moderne Techniken! Das Team vom Malereibetrieb Michael Hüfner tut alles, um die Büroräume ihrer Kunden individuell und auf Wunsch nach dem firmeneigenen Corporate Design zu gestalten.



Ob kreative Wandgestaltungen, hochwertige Marmor-Spachtel-, Wisch-, Lasur- oder Folientechniken, Multicolor-Effektbeschichtungen oder Dekor-Säulen, kein Wunsch bleibt unerfüllt. „Leider leiden heutzutage immer mehr Menschen unter Allergien. Auslöser können neben Zusatzstoffen in Lebensmitteln, Textilien oder Kosmetik auch Stoffe in Farben sein“, erklärt Maler- und Lackierermeister Michael Hüfner, der das Unternehmen seit der Gründung 2006 führt. „Als Fachhändler für Brillux verwenden wir ausschließlich Farben der Qualitätsmarke. Brillux verzichtet auf kritische Zusatzstoffe, die besonders stark allergen wirken. Zudem sind die Produkte frei von Lösungsmitteln und Weichmachern. Wenn Sie Design in Verbindung mit fachgerechter Qualität bei der Gestaltung Ihrer Büroräume bevorzugen, werden Ihre Vorstellungen mit uns Wirklichkeit“, verspricht Michael Hüfner. „Übrigens: Wir verwenden auch Bodenbeläge von Brillux, die sich für Allergiker eignen.“

