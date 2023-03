Festlich organisieren

Neumünster (ab/sw) Jetzt in aller Ruhe die Weihnachtsfeier planen und organisieren. Bevor die Vorweihnachtszeit alle in Stress versetzt und die besten Location- Plätze schon besetzt sind, lohnt es sich, rechtzeitig an die Firmenfeier zum Jahresende zu denken. Der Eventveranstalter Nord-Ostsee Events ist dafür der richtige Partner.



Der erfolgreiche Jahresabschluss wird mit einer festlichen Weihnachtsfeier gebührend gefeiert. Alle Mitarbeiter des Unternehmens sitzen gemütlich zusammen und verabschieden das vergangene Geschäftsjahr. Neben dem beliebten Restaurantbesuch bieten sich auch zahlreiche Alternativen für die Weihnachtsfeier an. Egal ob ausgefallene Feier oder klassische Festlichkeit, Nord-Ostsee Events stellt mit seinem erfolgreichen Fullservice ein bemerkenswertes Event auf die Beine. „Wir planen und organisieren alles nach Ihren Wünschen und stellen so sicher, dass Ihre Angestellten und Geschäftspartner einen perfekten Abend erleben“, versichert der erfahrene Inhaber Stefan Möller. Von der Dekoration über stimmungsvolle Musik bis hin zur richtigen Beleuchtung sowie Catering und Bewirtung während der Weihnachtsfeier wird das Event festlich in Szene gesetzt.



Foto: Ob besinnlich ruhig oder festlich bunt – die Feier wird originell ins Licht gerückt.

Veröffentlicht am: 27.09.2013