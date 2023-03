Fettbrände sicher und schnell gelöscht

Quickborn (em/lr) Vorsicht, heiß und fettig! Immer noch ist die Küche Brandherd Nummer 1. Trotz modernster Gerätetechnik hat sich daran nichts geändert. Die Ursachen sind fast immer die gleichen: Überhitztes Fett, das sich selbst entzündet, beim Frittieren oder Flambieren überspringende Flammen oder Filter in Dunstabzugshauben, die mit Fett übersättigt sind und in Brand geraten.



„Fettbrände niemals mit Wasser löschen, denn dann besteht höchste Explosionsgefahr durch sogenannte Fettexplosionen!“, betont Bernd Maaß, Brandschutzexperte und Schornsteinfeger. „Um Personenschäden zu vermeiden, den Brand mit einem geeigneten Fettbrandfeuerlöscher sofort bekämpfen und die Kochstelle ausschalten.“ Die Feuerlöscher speziell für Fettbrände gibt es in zwei unterschiedlichen Größen: drei Liter für den privaten Haushalt und sechs Liter für das Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Hotel- und Großküchen, Kantinen- und Imbissbetriebe, Gaststätten, Fast-Food-Betriebe, Bäckereien und Fleischereien.



Foto: Beim Umgang in der Küche mit heißem Fett oder Öl ist stets besondere Vorsicht geboten.

