Feuerlöscher ist nicht gleich Feuerlöscher!

Quickborn (sh/jl) Brandschutz – besonders wichtig für Unternehmen! Es versteht sich von selbst, dass sich damit Leben retten, Schäden minimieren und Kosten sparen lassen. Es gibt dazu eine Vielzahl von Richtlinien, Vorschriften und Gesetzen. Das gilt auch für die Wahl des richtigen Feuerlöschers. Es gibt keinen Universalfeuerlöscher, die Wahl des Löschmittels muss sich nach der Brandklasse richten.



„Die Palette der Feuerlöscher muss so vielseitig sein wie die verschiedenen Brandklassen selbst. Um es deutlich zu sagen: so etwas wie den Universal-Feuerlöscher für jeden Brand gibt es einfach nicht. Jedes Feuer hat, bedingt durch die Vielzahl brennbarer Stoffe, seine ihm eigenen chemischen Prozesse und Vorgänge. Das Löschmittel muss auf den jeweiligen Brennstoff abgestimmt sein, um eine optimale Löschwirkung zu erzielen. Aus diesem Grund gibt es bundesweit eine Einteilung der Brandklassen, die durch Normen und Gesetze geregelt ist“, so Brandschutzbeauftragter und Gebäudeenergieberater Bernd Maaß.



Die einzelnen Brandschutzklassen

• Zur Brandklasse A gehören Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, beispielsweise Holz, Papier, Textilien, Kohle oder Autoreifen.

• Die Brandklasse B umfasst Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, wie Benzin, Benzol, Öle, Kunststoffe, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin oder Paraffin.

• In die Brandklasse C sind Brände von Gasen eingeordnet, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas oder Stadtgas.

• Bei der Brandklasse D handelt es sich um Brände von Metallen, beispielsweise Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und andere Legierungen. „Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass es früher die Brandklasse E für Elektrobrände gegeben hat. Diese ist jedoch ersatzlos gestrichen worden, denn Strom brennt nicht, sondern immer nur die Stoffe von elektrischen Anlagen.“



Bernd Maaß berät seine Kunden ausführlich zu diesem Thema. „Selbstverständlich kontrollieren wir gerne auch den Brandschutz in ihrem Unternehmen“, so Bernd Maaß abschließend.

Veröffentlicht am: 04.05.2018