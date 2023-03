Finanz- und Lohnbuchhaltung aus einer kompetenten Hand

Henstedt-Ulzburg (fg) Verlaat – wer die lfd. Finanz- und lfd. Lohnbuchhaltung auslagern möchte, ist hier genau richtig! 2003 wagte die gelernte Bilanzbuchhalterin mit 30 Jahren Berufserfahrung, Bärbel Verlaat, den Sprung in die Selbständigkeit und ist seit dem sehr erfolgreich. Im Jahr 2005 wurde DAS! Buchführungsgsbüro Verlaat von der Zeitschrift „Impulse“ mit dem 2. Platz des Franchisegründerpreises ausgezeichnet.



„Wir übernehmen Ihre laufende Finanzbuchhaltung, das heißt alle unternehmensbezogenen Vorgänge, die sich in Zahlenwerten ausdrücken lassen, werden von uns mit der DATAC Software sachlich und zeitlich geordnet erfasst, auf Konten gebucht und dokumentiert“, erklärt Bärbel Verlaat. „Unsere Arbeit endet dort, wo die Ihres Steuerberaters beginnt! Unser Zahlenwerk bietet Ihrem Steuerberater eine ausgezeichnete Basis, um den Jahresabschluss vorzunehmen. Die DATAC Software verfügt über diverse Schnittstellen zu anderen Systemen (zum Beispiel DATEV), sodass Ihre Buchführung ohne Probleme zu Ihrem Steuerberater exportiert werden kann“, so Bärbel Verlaat weiter. Erbracht werden ausschließlich Leistungen gemäß § 6 Nr. 3 und 4 des Steuerberatungsgesetzes, ohne Rechts- und Steuerberatung. Dazu zählt das sachliche und zeitliche Ordnen von Belegen, Belegarchivierung während des Buchungsvorganges, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Import von Ausgangsrechnungen aus vorhandenem Warenwirtschaftsprogramm, digitale Kassenbuchführung, Verwaltung von tagaktuellen offenen Posten und vieles mehr.

Veröffentlicht am: 20.03.2013