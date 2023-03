Finanzielle Sicherheit in allen Lebenslagen

Neumünster/Bad Segeberg (em) Die Bedeutung von Versicherungen für Wirtschaft und Gesellschaft ist groß. Wer könnte ein erfolgreiches Unternehmen betreiben, wenn Feuer- und andere Elementarschäden nicht versichert wären? Wie ließen sich Entwicklung, Forschung und Produktion in der Industrie aufrecht erhalten, wenn oft weit in die Zukunft reichende Haftpflichtrisiken nicht abgedeckt werden könnten? Und wie wäre zu verhindern, dass persönliches Leid – hervorgerufen durch tragische Umstände, Invalidität oder Pflegebedürftigkeit – nicht zum privaten Bankrott führt?



Es liegt auf der Hand: Versicherungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil der finanziellen Lebensund Unternehmensplanung. Deshalb bietet die Sparkasse Südholstein ihren Kunden bereits seit 15 Jahren auch in diesem Bereich Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse an – für Beruf und Freizeit, Haus und Auto, Leben und Gesundheit. Ihr Motto: Alles aus einer Hand. Der Vorteil für den Kunden: Er hat mit seinem Kundenbetreuer seinen persönlichen Ansprechpartner vor Ort, der bei Bedarf den Versicherungsspezialisten hinzuholt. Somit erspart er sich viel „Gerenne“ zwischen unterschiedlichen Unternehmen und weiß sein Anliegen in bewährten und bekannten Händen.



Vertrauen schaffen

„Die persönliche und ganzheitliche Betreuung vor Ort ist für uns entscheidend. Mit Kompetenz, Marktkenntnis und der nötigen Flexibilität analysieren wir die Lebensund Risikosituation im privaten oder betrieblichen Umfeld unserer Kunden. Und so entwickeln wir Lösungen für existenzbedrohende Risiken, schaffen Vertrauen in die eigene finanzielle Gesundheitsvorsorge oder der finanziellen Absicherung im Alter. Dabei werden selbstverständlich auch jeweils die individuellen Bedingungen wie zum Beispiel steuerliche Begünstigung, Vermögensübertragung oder Ausbildungssicherung der Kinder berücksichtigt“, erläutert Peter Storck. Zusammen mit Tom Behmer kümmert er sich als Versicherungsspezialist um die Sparkassenkunden in Neumünster und im Kreis Segeberg.



Umfassende Beratung – passend zu jeder Lebenssituation

„So wie die Ansprüche der Kunden ist über die Jahre auch die Palette der Versicherungsprodukte größer und komplexer geworden“, weiß Tom Behmer. Deshalb rät er vor dem Abschluss in jedem Fall zu einer qualifizierten Beratung. „Die Versicherung muss zu mir, meiner Lebenssituation und -planung passen. Sonst kann es im Fall der Fälle zu schlimmen Folgen führen. Denn der Wert einer Versicherung und eines Versicherungspartners zeigt sich selten über den Preis, sondern in erster Linie über die umfassende und qualitativ hochwertige Beratung. Nur dann stimmt im Falle eines Falles die Leistung der Versicherung. Deshalb lohnt es sich immer, die Sparkasse Südholstein aufzusuchen und sich von den Versicherungsspezialisten umfassend beraten zu lassen. Zu einer guten Versicherung gehört auch immer das sichere Gefühl, das Richtige getan zu haben.“ Als Mehrfirmenvertreter ist die Sparkasse Südholstein nicht an einen Versicherer gebunden. Vielmehr kann sie aus einer Vielzahl geprüfter Qualitätsversicherer die besten Lösungen für ihre Kunden anbieten. Das Versicherungsteam der Sparkasse Südholstein besteht aus insgesamt 15 Personen und ist täglich von 8.30 bis 17 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr erreichbar.



Foto: Peter Storck (Mitte) und Tom Behmer (rechts daneben) mit dem Team des Versicherungsvertriebs, der seit 15 Jahren zum Leistungsspektrum der Sparkasse Südholstein gehört.



Sparkasse Südholstein

Kieler Str. 1

24534 Neumünster

Tel.: 0 43 21 - 408 48 88

service@spk-suedholstein.de

www.spk-suedholstein.de

Veröffentlicht am: 25.06.2013