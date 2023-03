Firmenausflüge in der Adventszeit

Neumünster (sw/lm) Gemütliche Buden, Lichterglanz und Leckereien – die Adventsmärkte sind aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken. Mit Möller’s Reisedienst haben Firmen die Möglichkeit, die schönsten dieser Märkte zu besuchen.



„Ein Ausflug gemeinsam mit allen Mitarbeitern schweißt zusammen, gerade in der Vorweihnachtszeit“, wissen die Geschwister Peter und Silke von Möller’s Reisedienst.



Adventszauber in Flensburg

Am 30. November geht es für 25 Euro pro Person nach Flensburg auf den gemütlichen Weihnachtsmarkt in der festlich beleuchteten Fördestadt. Zahlreiche Handwerkerstände laden zum Stöbern ein, im Anschluss geht es zum Weihnachtsdorf Wanderup.



Stimmungsvoller Advent in Bremen

„Während einer Stadtführung entdecken Sie auf dieser Fahrt unter anderem den malerischen Marktplatz mit dem imposanten gotischen Rathaus und die hübsche Böttcherstraße mit den mittelalterlichen Häusern der Kaffeekaufleute. Die Termine sind am 30. November sowie am 5. und 15. Dezember, die Kosten belaufen sich auf 28 Euro pro Person“, erzählt Peter Möller.



Mecklenburger Adventsmärkte

In Schwerin liegt Weihnachten wahrlich in der (See-)Luft – von überall zieht der Duft von gebrannten Mandeln, deftigem Glühwein und anderen Weihnachtsleckereien durch die hübsch geschmückten Gassen der Altstadt. „An allen Ecken entdeckt man Stände mit originellen Geschenkideen, Kunsthandwerk und Holzspielzeug. Mehrere Bühnen sorgen mit einem abwechslungsreichen Weihnachtsprogramm für Abwechslung“, erzählt Silke Möller. „In Ludwigslust wartet am Nachmittag ein weiterer sehenswerter Weihnachtsmarkt auf Sie. Auf dem Nussknackermarkt und dem Barocken Adventsmarkt wird der Besucher in die Zeit von Großherzog Friedrich zurückversetzt. Die Fahrt findet am 29. November statt und kostet pro Person 26 Euro.“ Eine Anmeldung für alle Reisen im Advent ist unter Tel.: 0 43 21 / 93 77-0 möglich.

Veröffentlicht am: 21.11.2013