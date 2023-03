Firmenveranstaltungen in perfektem Ambiente

Hamburg (lm/ab) Zentral und doch ruhig! Nur 600 Meter vom Hamburger Flughafen entfernt organisiert das Courtyard by Marriott Hamburg Airport für seine Gäste Konferenzen, Tagungen, Meetings sowie andere Firmenveranstaltungen und lässt diese zu einem unvergesslichen Ereignis werden.



Neben völliger Ruhe dank vierfacher Schall-Isolierung und hohem Komfort in vollklimatisierten Zimmern sind besonders die zwölf lichtdurchfluteten Konferenzräume einen Besuch wert. Auf der rund 500 Quadratmetern großen, flexiblen Veranstaltungsfläche bietet das klassische Business Hotel im traditionellen Herrenhaus- Stil das optimale Ambiente für Tagungen für zwei bis 280 Personen. Die ausgezeichnete, zentrale Lage mit guten Anbindungen zur Hamburger Innenstadt, zum internationalen Flughafen, als auch zu den Bahnhöfen und Autobahnen machen dieses Tagungshotel zudem leicht erreichbar. Der kostenlose Shuttleservice unterstützt die An- und Abreisenden zusätzlich.



Innovative Kaffeepausen und Rahmenprogramme

„Erkunden Sie die Sehenswürdigkeiten und Events unserer Region. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung!“, so Ravindra K. Ahuja, Hoteldirektor des Courtyard Hotels. Neben den modernen Räumlichkeiten, ausgestattet mit der neuesten Tagungstechnik, kommt auch die Erholung nicht zu kurz. Der Wellnessbereich mit Pool, Saunen und Fitnessgeräten lässt die Arbeit zum Vergnügen werden. Auf Anfrage sorgen Massagen und Ayurveda Treatments für zusätzliche Entspannung. „Auf unserer Homepage können Sie sich über unsere Besonderheiten informieren und unser Hotel Image Film präsentiert Ihnen einen ersten Eindruck unserer Lokalität“, so Ravindra K. Ahuja abschließend.



Foto: Ob Autopräsentation oder eine große Firmenfeier – der Meetingraum „Graf Zeppelin“ ist mit einer Veranstaltungsfläche von 200 Quadratmetern der größte Raum des Courtyard Hotels.

Veröffentlicht am: 26.08.2013