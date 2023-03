First Sign - die Visitenkarte eines Gebäudes

Das erste Schild am Markt oder auch das erste, was ein Kunde vor dem Gebäude oder vor dem Parken wahrnimmt, ist die Visitenkarte des Gebäudes.Beschilderung rund ums Gebäude. Angefangen mit der Logistik, der Wegeführung im oder außerhalb vom Gebäude bis hin zum Schilderentwurf, deren Fertigung und Installation. Das sind Türschilder, Piktogramme, Wegweiser, Fluchtwegschilder, Gebäudeübersichten beziehungsweise Werbepylone, Fahnensysteme und Leuchtschriftzüge im Außenbereich.Unsere Kunden sind Banken wie die Deutsche Bank, Versicherungen wie der Ergo Konzern, Ladengeschäfte, aber auch Hotels wie das Swizzotel oder Budersand auf Sylt und Konzerne mit Verwaltungsgebäuden oder ganzen Geländekomplexen wie Siemens, ABB oder Airbus.Wir haben auch Beschilderungen von der Stange aber circa 60 Prozent unserer Beschilderungsprodukte sind Custom-Made auf Kundenwunsch zugeschnitten. Manche dieser Custom-Made-Produkte sind aufgrund ihres guten Designs und Funktionalität später auch selbst zu Standards geworden.Sicher, es gibt eine kurze Sommerpause und eine kurze Weihnachtspause. Insgesamt haben wir aber eigentlich immer sehr gut zu tun.Nachhaltigkeit schaffen. Wir bauen weiter unseren Vertrieb aus. Mit internen Vertriebskräften und externen Handelsvertretern wird somit dem Betrieb auch für die Zukunft eine breite Basis geboten. Unsere Mitarbeiter werden weiter intensiv geschult, um auch hier immer mehr Eigenständigkeit zu schaffen.Wir sind bei Bauvorhaben immer das letzte Gewerk. Somit müssen wir oft innerhalb schmaler Budgets und extrem enger Fertigstellungsfristen unsere Leistungen erbringen.Dem Techniktrend folgend wird die Beschilderung sich stetig digitalisieren. Unsere ersten digitalen Beschilderungssysteme sind im Einsatz und wir entwerfen gerade barrierefreie digitale Schilder.Es gab mit Sicherheit nicht eine beste Geschäftsidee sondern eine Vielzahl von Komponenten. Zudem hat es sich als erfolgreich erwiesen, nicht dem ruinösen Wettbewerb nachzueifern sondern unsere Kunden mit einem super Produkt und einem fairen Preis zu dienen.Die Zusammenarbeit mit einem großen Konzern, der einige unserer Schilder Online vermarkten wollte. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert.Über unseren Außendienst und auch über unsere Projektleitung im direkten Austausch mit Kunden. Menschen spielen noch immer die wichtigste Rolle. Es werden aber auch Werbeflyer online sowie per Post an Kunden versandt.Das ist heutzutage nicht mehr wegdenkbar und wird immer wichtiger. Wir sind doch schon mitten in der digitalen Zukunft.Netzwerken ist ein absolut hervorragendes Mittel, um nicht nur neue Kunden kennenzulernen. Es ermöglicht auch bestehende Kontakte zu vertiefen und eine Vertrauensbasis für eine bessere Zusammenarbeit aufzubauen.Im Prinzip alle Menschen, die ein Objekt oder eine Firma beschildern und damit erreichen wollen, das ihre Kunden den besten ersten Eindruck der Außenwirkung als auch der internen Wegführung erhalten. Finden Kunden sich im Gebäude gut zurecht, erhöht das die Zufriedenheit. Diese Eindrücke zählen und damit die Möglichkeit, unseren Kunden selber einen Vorteil mit den eigenen Produkten am Markt zu erhalten.Diebstahl sichere freischwebende Schilder zu entwerfen. (lacht)Für die Bewohner Hamburgs wird das mit Sicherheit eine logistische Herausforderung. Wer Hamburg gestern noch nicht kannte wir es nun kennen. Hamburg wird im Bereich Sport und Sportstätten eine Blüte erleben, welches für die Jugend aber auch alle anderen Menschen in unserer Stadt nur von Vorteil sein kann. Neue Sporteinrichtungen benötigen natürlich auch Beschilderungen. Aber auch alle anderen Gewerke des Bauwesens sowie Hotels und Geschäfte oder Restaurants werden davon profitieren.Architektur braucht Orientierung - Orientierung braucht uns. Wir entwerfen, stellen her und montieren Wegleitsysteme und Beschilderungen. Dies als Systembeschilderung – aber zu einem großen Teil in individueller Sonderanfertigung für Kunden die spezielle Gebäude oder spezielle Anforderungen haben. Wir sorgen dafür, dass Ihr Kunde sich in Ihrem Gebäude sofort zurecht findet und so einen positiven ersten Eindruck erhält.Vorort- und Standortbesichtigungen sowie Größenbestimmungen der einzelnen Schilder. Diese Angaben werden für das weitere Vorgehen in die Grundrisse eingetragen. In dieser Phase wird ebenfalls geklärt wann und wo es notwendig sein könnte, beleuchtete Schilder zu nutzten und wo zur besseren Orientierung Gesamtübersichten des Gebäudekomplexes angebracht wären.Entwurf und grafische Realisierung von Beschilderungen - Dies beinhaltet die Bestimmung der Materialien, der Größen, der Aufhängungen und der Aufstellung sowie Beleuchtung aller Schilder anhand der erstellten Logistik. Von den sich aus der Planung ergebenen gestalterischen Vorschläge werden am Computer Farbgrafiken erstellt. Ferner werden die firmenbezogenen Inhalte der Endnutzer mit dem Gesamtkonzept abgestimmt und einbezogen. Dies alles immer unter Wahrung der Corporate Identity des jeweiligen Unternehmens.Herstellung aller Schilder in unserer Produktion - Wir be- und verarbeiten Aluminium, Edelstahl, Stahl, Kupfer, Messing und Kunststoffe. Dies beinhaltet Kant-, Schweiß-, Säge-, Schleif-, Polier- Lackierarbeiten, sowie Beschriftungsarbeiten mit Folie oder im Siebdruckverfahren.Montage der Innen- und Außenbeschilderung - Es handelt sich hierbei um eine umfassende Betreuung des Beschilderungsprojektes inklusive Aushub und Fundamentierungsarbeiten für z.B. größere Außenaufsteller.