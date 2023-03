Fisch & Kult

B2B-NORD Bewertung:



Der Buchdeckel Rückseite sagt: „Das hier ist eine Bühne, und wir sind die Darsteller. Unsere Gäste sind unser Publikum. Um es zu begeistern, müssen wir gut sein. Jeden Tag wieder. Das erfordert Disziplin, Warmherzigkeit, viel Liebe zum Beruf und vor allem zu den Menschen“. Großartig beschrieben und genau das kommt in dem Buch vor. Worum es wirklich geht. Rüdiger Kowalke hat sich bewusst gegen die Sternegastronomie entschieden. Er hat sich für die Menschen entschieden, die sein Restaurant besuchen und immer wiederkommen. Allein schon die Lage des Fischereihafen Restaurants war eine gewagte und doch bewusste Wahl. Dicht dran am Rohstoff dessen, was das Fischereihafen Restaurant täglich anbietet, dem Fisch direkt vom Hamburger Fischmarkt. Da kommt täglich der frische Fisch an. Und gleichzeitig war es 1981 noch ein „Schmuddelviertel“. Hafenstrich, Lärm vom Hafen und noch lange nicht das, was die Große Elbstraße heute ausmacht. Kowalke entscheidet sich bewusst für den Fisch! Und hat die Große Elbstraße mit geprägt. Geprägt zu dem was sie heute ist! Der berufliche Erfolg kommt, privat bedeutete diese Entscheidung das Ende der Ehe. Sein Leben, sein Geschäft, sein Restaurant am Fischmarkt beschreibt er wie folgt: 29 Stufen zum Erfolg! Wie wahr, 29 Stufen muss jeder Gast zum Restaurant ersteigen um in den Genuss der Köstlichkeiten von Rüdiger Kowalke zu kommen. 29 Stufen die sich lohnen, der Erfolg gibt ihm Recht. Die Wahl des Standortes war absolut richtig. Neben der Geschäftsentwicklung, gibt es in diesem Buch viele kleine Anekdoten rund um das Restaurant, deren Gäste, den Lieferanten und dem Angebot im Restaurant. Die vielen Gäste Bücher die sich im Restaurant im Laufe von über 30 Jahren mit vielen netten Geschichten füllten, spiegeln das who ist who dieser Welt. Michail Gorbatschow, Lady Di und Prinz Charles, die Kanzlerin, der Beckenbauer, Uwe Seeler und viele mehr. Alle sind ein Stück Freunde des Hauses geworden. Die vier Regeln des Hauses spiegeln das wieder: erstklassige Qualität, persönliche Präsenz, Vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis und herzlich familiäre Atmosphäre. Und ganz zum Schluss des Buchs folgen herrliche Rezepte aus dem Hause Fischereihafen Restaurant. Großartig wie natürlich die Produkte verarbeitet werden. Abgerundet wird das Buch mit einem Fisch ABC. Was für ein aufregendes, spannendes Leben, das des Rüdiger Kowalke! Ein tolles Buch, sehr zu Empfehlen, wer mehr will als nur ein Kochbuch, unbedingt kaufen.Fisch & Kult Rüdiger Kowalke 2013 erschienen im Verlag edel Books Hamburg