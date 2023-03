Fit für das Jahresendgeschäft

Norderstedt (em/lr) Noch 16 Wochen bis Weihnachten, das Jahresendgeschäft ist in vielen Branchen eine der stressigsten Perioden des Jahres. Wie Sie sich dafür fit machen können verrät Selbstwert- und Gesundheitscoach K. Beate Richter, auch bekannt als Aufrichterin.



„Nehmen Sie sich eine ruhige Viertelstunde und beantworten Sie die folgenden Fragen schriftlich: Was wollen Sie anders machen als im letzten Jahr? Was wollen Sie besser, mehr, früher oder weniger machen? Wie oft denken Sie NEIN, sagen es aber nicht? Was können Sie delegieren? Welche Ressourcen oder Unterstützung brauchen Sie? Und dann entwickeln Sie Ihren Aktionsplan, wie Sie Ihre Erkenntnisse in die Tat umsetzen. Holen Sie sich Unterstützung von Ihrem Team und von einem Coach“, empfiehlt die Aufrichterin.



„Coaching kann Ihnen helfen, weil Sie sich bewusster werden, was Sie stört und wie Sie es ändern können, es unterstützt Sie darin, Ihren Aktionsplan zu entwickeln und diesen auch in die Tat umzusetzen. Coaching stärkt Ihnen den Rücken und sorgt dafür, dass Sie ,auf Spur bleiben’ und Ihren ,inneren Schweinehund’ zähmen. Vielleicht brauchen Sie einfach mehr Energie? Was müssten Sie ändern in den Bereichen Ernährung und Bewegung, um einen Energieschub zu bekommen? Auch darin kann ich Sie als Certified Professional Coach und Health Coach unterstützen. Rufen Sie mich an für eine gratis Sitzung.“

Veröffentlicht am: 26.08.2013