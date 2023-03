Hamburg (em/sh) Im Zeitalter der Digitalisierung können Unternehmer auf nützliche Tools zurückgreifen, die Arbeit abnehmen und den Fokus wieder vermehrt auf das Tagesgeschäft zulassen. Neben der Pflicht der lückenlosen und transparenten Zeiterfassung nachzukommen, die Arbeitgebern mit dem Mindestlohngesetz (MiLoG) auferlegt wurde, gibt es jedoch gute Gründe im Unternehmen eine professionelle Zeiterfassung einzusetzen.



Die AZS System AG mit Stammsitz in Hamburg ist eines der führenden Systemhäuser für umfassende und komplexe Lösungen aus den Bereichen Personalmanagement, Personalinformation, Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und Sicherheitstechnik.



Professionelle Zeiterfassung wirkt sich positiv auf das Geschäftsergebnis aus und findet heutzutage auf digitaler Ebene statt. Es geht nicht mehr nur um reine Zeitstempelung, sondern die Zeiterfassung wird als Werkzeug zum Personalmanagement und zur Organisationssteuerung eingesetzt. Die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten bringen Transparenz in die Abläufe und schaffen die Grundlage für strategische Entscheidungen für die Geschäftsführung. Professionelle Zeiterfassungslösungen erfüllen dabei die Ansprüche an die gewünschte Flexibilität im Unternehmen.



Flexible Arbeitsbedingungen motivieren Mitarbeiter

Wechselnde Arbeitsplätze und Arbeitszeiten stellen immer häufiger Unternehmen vor Herausforderungen. Die moderne Zeiterfassung stellt umfassende Möglichkeiten bereit: Flexible Arbeitszeit-Modelle, wechselnde Einsatzorte, integrierte Personaleinsatzplanung und die Vernetzung mit anderen im Unternehmen eingesetzten Anwendungen, zum Beispiel Lohn- und Gehaltslösungen.



Ob über WebService (ESS = Employee Self Service) den Mitarbeitern mehr Möglichkeiten in die Einsicht und Selbstverwaltung gegeben wird, gleichzeitig Vorgänge über Workflows automatisiert werden, wie zum Beispiel Urlaubsanträge, Dienstgänge, etc. oder via App für Außendienstmitarbeiter jederzeit ihre Vorgänge buchen können, bei Bedarf auch mit Geo-Daten - professionelle Zeiterfassungslösungen unterstützen die Mitarbeiter im Unternehmen und beschleunigen die Abläufe in der Verwaltung.



Optimierte Prozesse, höhere Effizienz

Flexible Arbeitszeiten ermöglichen ein aufeinander abgestimmtes Berufs- und Privatleben, ohne dass der Arbeitgeber einen Abfall der Leistungskapazitäten befürchten muss: Es geht schließlich darum, nicht weniger zu arbeiten, sondern die Arbeit zeitgemäß und individuell zu organisieren. Daher sind die Arbeitsmodelle flexibel anpassbar für alle Arbeitsbereiche sowohl im Verwaltungs- als auch im gewerblichen Bereich. Gleiches gilt für die integrierte Projektzeiterfassung, die neben den vielfältigen Anpassungen auch einen Überblick mit der Betriebsdatenerfassung (BDE) der Einzel- und Gesamtprozesse im Projekt oder der Fertigung liefert.



Langjähriges Wissen bringt Sie weiter

Die ausführliche Beratung, Umsetzung und Realisierung, sowie die Wartung übernimmt die AZS System AG. Das Unternehmen aus Hamburg unterstützt seit den 80er Jahren mit modularen Lösungen zur Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und Personalwirtschaft den Mittelstand, sowie größere Unternehmen, die öffentliche Verwaltung und staatliche Institutionen. www.azs.de

Veröffentlicht am: 28.09.2017