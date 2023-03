Norderstedt (em/mhp) Auch Norderstedter können nun flexibles Carsharing in ihrer Stadt nutzen, denn: Seit Mitte September ist Norderstedt- Mitte Teil des Hamburger Geschäftsgebiets von car2go. Das bedeutet: Die etwa 800 Fahrzeuge, die der free-floating, also stationsunabhängige Carsharing-Anbieter im Hamburger Geschäftsgebiet im Einsatz hat, können nun auch in Norderstedt gemietet und abgestellt werden.



Sie stehen für spontane Fahrten in die oder aus der Hamburger Innenstadt oder auch zum Flughafen bereit. Für die Norderstedter bedeutet das Angebot eine weitere Alternative für ihren Mobilitätsalltag. In Hamburg nutzen bereits über 170.000 Kunden car2go.Ob große oder kleine Parklücken, Fahrten mit einer, zwei oder mehreren Personen – car2go hat neben dem smart auch A-Klasse, GLA und CLA im Angebot, die innerhalb des Geschäftsgebiets jederzeit und überall im öffentlichen Parkraum gemietet und abgestellt werden können. So das Prinzip des free-floating Carsharing. Die Anmeldung für den Carsharing- Service erfolgt über die car2go App oder Website und dauert nur wenige Minuten. Über die App erfolgt außerdem die Reservierung und Miete der Autos und dort ist auch ersichtlich, wo die Fahrzeuge stehen. Abgerechnet wird pro Minute.



In Norderstedt reicht das car2go Gebiet vom Friedrichsgaber Weg/Ecke Rathausallee im Westen bis zur Ulzburger Straße im Osten, und vom Buckhörner Moor, der Heidbergstraße und dem Rüsternweg im Süden bis oberhalb des Spectrum-Kinos im Norden. Interessant für Norderstedter sind auch die neuen Langzeit-Sonderangebote für Wochenendeinkäufe oder kleine Ausflüge. Zwei Stunden und 80 Kilometer mit dem smart gibt es für 17,90 Euro (19,90 Euro mit A-Klasse, 22,90 Euro mit GLA/CLA). Vier Stunden und 120 Kilometer kosten zwischen 29,90 Euro und 38,90 Euro. Daneben bietet car2go auch 6- und 24-Stunden-Angebote.

Veröffentlicht am: 13.11.2017