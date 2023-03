Food n Fun öffnet seine Türen im NORDPORT Tower

Norderstedt (em/lh) Zeitgleich mit dem Start des 3. Bauabschnitts der NORDPORT Tower eröffnet mit dem Food `n Fun ein Bistro mit einem wirklich attraktiven und zeitgemäßen Angebot für Mitarbeiter und Besucher der Tower.



Es hat sich in der Metropolregion herumgesprochen, die Nordport Tower am Flughafen Hamburg bieten außergewöhnlich schöne und effiziente Büroflächen für optimale Arbeitsplätze. Die markante Lage und die anspruchsvolle Architektur wird von den hier ansässigen Unternehmen geschätzt, strahlt überregional Professionalität aus und damit ist auch der Vermietungserfolg nachvollziehbar. Den Mietern werden aber nicht nur Büros geboten, sondern es steckt ein Konzept mit vielen Komponenten dahinter. Insbesondere zählt hierzu die zukunftsorientierte und durchdachte Ausstattung der Büroflächen mit raumhohen Fenstern, Hohlraumfußböden, hochwertigen Energiespar-Stehleuchten und einer Lüftungsanlage mit Nachtauskühlung. Ab jetzt trägt auch das neue Food ’n Fun Bistro seinen Teil zu diesem Ambiente bei. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Angeboten bietet das gemütlich eingerichtete Bistro einen perfekten Ort für eine Pause.



Zeitgleich mit dem Baustart des 3. Bauabschnitts der NORDPORT Tower konnte bei schönem Wetter auf der Terrasse und in festlich eingedeckten Bistround Veranstaltungsräumen ein tolles Eröffnungsbarbecue gefeiert werden. „Das Team von Food 'n Fun besteht aus erfahrenen Gastronomieprofis und man erkennt sehr schnell die Leidenschaft und Professionalität“, erklärte Matthias Gipp von team situs. Neben einem ansprechenden Frühstücks-, Kaffee-, Kuchen- und Snackangebot wird auch ein abwechslungsreicher Mittagstisch mit täglich 4 verschiedenen Gerichten angeboten.



Ein großer Veranstaltungsraum, Cateringangebote für Konferenzen oder Veranstaltungen runden das Angebot des Bistros ab. „Food `n Fun ist mit seinen, auf den Businessbereich abgestimmten Angeboten, ein optimaler Partner für die NORDPORT Tower und das gesamte Umfeld“, so Gipp weiter. Durch den Bau des 3. Bauabschnittes der NORDPORT Tower werden wieder bis zu 3.500 qm Bürofläche zur Verfügung stehen. Die Besucher der Eröffnungsveranstaltung konnten schon einmal hautnah miterleben, wie die ersten der 21 Meter langen Gründungspfähle für den dritten NORDPORT Tower in den Boden gebohrt wurden.





Bild: Nicht nur das Team von Food ’n Fun freute sich über die

Eröffnung – Das gemütliche Bistro war schnell von Mitarbeitern und Besuchern gefüllt.

Veröffentlicht am: 25.08.2012