Fortbildung NLP Practitioner

Kiel (em) NLP ist das erfolgreichste Kommunikationsmodell unserer Zeit und eine der besten Methoden für Veränderungsarbeit. Entwickeln Sie sich zu einem/einer professionellen und kompetenten Kommunikator/in, optimieren Sie Ihr Selbstmanagement und erweitern Sie Ihre Handlungskompetenz.



NLP bietet eine enorme Vielfalt an besten Möglichkeiten, die persönliche Stärken und Fähigkeiten bei sich und anderen zu entdecken und auszubauen.



Inhalte u.a.:



• Verbale und nonverbale Kommunikation,

• Wirkungsvolle Sprachmuster in Gesprächen einsetzen,

• Konflikte erkennen und gewinnbringend lösen,

• Kreativitätstechniken beherrschen,

• Mentale Blockaden bewältigen,

• Ziele konsequent umsetzen und erreichen,

• Coaching-Kompetenz erwerben/erweitern.



Dauer: 20 Tage an 10 Wochenenden (130 Zeitstunden) plus Supervision.



Weitere Informationen über www.nlp-kiel.de





24.09.2016 | 10:00 Uhr | NLP Akademie Kiel | Schönberger Str. 76, 24148 Kiel







Veröffentlicht am: 26.05.2016