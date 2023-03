Fortschritt & Wachstum  jetzt erst recht!

Norderstedt (em) „Unternehmer und Vertriebsprofis, die in schwierigen Zeiten erfolgreich sein wollen, müssen sich unablässig auf Lösungen konzentrieren und dürfen sich nicht mit in den Sog der Probleme hineinziehen lassen“, weiß Perdita Habeck von BNI. „Rein statistisch gesehen, ereilt uns alle sechs Jahre eine Rezession, doch das wissen nur die Allerwenigsten. Menschen, die selbst in harten Zeiten nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten, überleben nicht nur sondern gehen hieraus erfolgreich hervor.“



Ein starkes persönliches Netzwerk hilft, denn die Geschäfte gehen weiter. Habeck: „Gerade in schwierigen Zeiten ist das Chapter-Treffen bei BNI ein positiver Lichtblick, ein Treffpunkt, um Geschäftsbeziehungen aufzubauen und neue geschäftliche Möglichkeiten zu erschließen und sich dabei stets auf Lösungen und nicht auf Probleme zu konzentrieren!“



„Richten Sie den Blick auf neue Möglichkeiten und behalten Sie Ihre Ziele im Auge. Seien Sie für Andere da und nutzen Sie Ihr Netzwerk, so wie Sie es noch nie zuvor genutzt haben“, so Perdita Habeck. „Wenn Sie Interesse haben, sich in guten Zeiten vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, um dann in schlechten Zeiten ein starkes Team zu haben, besuchen Sie doch mal ganz unverbindlich die Teilnehmer der BNI-Chapter „Schinkelturm“, die sich immer mittwochs von 7 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino treffen.“



Foto: Jan Haeselich

Veröffentlicht am: 03.02.2012