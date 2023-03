Forum IT-Sicherheit 2016

29.11.2016 | 14:00 Uhr | Industrie- und Handelskammer zu Kiel | Bergstraße 2, 24103 Kiel



Industrie- und Handelskammer zu Kiel (em) Sich mit IT-Sicherheit zu beschäftigen, bedeutet eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen bzw. berücksichtigen zu müssen, wenn ein ausreichendes Schutzniveau eingesetzter Informationstechnologie erreicht werden soll. In der fünften Veranstaltung der DiWiSH-Fachgruppe IT-Security werden zukünftige Herausforderungen an die Sicherheit von "Internet of Things" behandelt, als auch die Grundprinzipien des IT-Notfall- und des Business Continuity Management. Dort, wo erfasste Restrisiken der IT eine Versicherung sinnvoll erscheinen lassen, da möglicherweise nicht alle empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden können, werden den Besuchern der Veranstaltung Möglichkeiten eines Versicherungsschutzes und dessen prämienrelevante Einflussgrößen erläutert. Mehr Infos auf www.diwish.de!





Veröffentlicht am: 18.11.2016