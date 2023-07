Veröffentlicht am 04.07.2023

Am 29. Juni feierte die Beratungsstelle FRAU & BERUF Segeberg ihr 25-jähriges Jubiläum. Das Saal im WortOrt war prall gefüllt mit den zahlreichen Gästen.

Nach der Eröffnung durch die Prokuristin des Projektträgers Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg Astrid Herms empfing der Landrat Jan Peter Schröder die Gäste mit einer überzeugenden Rede, in der er hervorhob, welcher Widerspruch in einem 25-jährigen Projekt liegt, da Projekte darauf ausgelegt sind, ein paar Jahre zu bestehen, und wie wichtig es sei, diese unverzichtbare Arbeit zu verstetigen. Danach sprach die heutige Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Dagmar Höppner über die Bedeutung der Beratungsstelle, in der sie selbst sieben Jahre als Beraterin tätig war: „25 Jahre FRAU & BERUF – 25 Jahre eine der wichtigen Institutionen zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen in qualitativer und quantitativer Hinsicht im Kreis Segeberg. Und damit ein unverzichtbares Instrument auf dem Weg zum Equal Pay, zur Vermeidung von Alters- und Kinderarmut und zur Verringerung des Fachkräftemangels.“

Auf die Bühne kam sodann das heutige Projektteam, bestehend aus Jutta Geike, Simone Mortensen und Nina Horn sowie die ehemaligen Beraterinnen Dagmar Höppner, Silke Knuth und Gisela Malasch, die anschaulich die Bedeutsamkeit, Herausforderungen und Kernthemen ihrer Arbeit darstellten.

Als Highlight referierte Prof. Dr. Tabea Scheel von der Europa-Universität Flensburg zu Humor in der Arbeitswelt. Sie sprach von der bedeutsamen sozialen Funktion von Humor und verdeutlichte auch in diesem Thema geschlechterspezifische Unterschiede, die sich im Arbeitskontext nachteiliger auf Frauen auswirken können. So brachte Scheel die Anwesenden mit Leichtigkeit und Professionalität zum Nachdenken wie auch zum Lachen.

Dann wurden Korken geknallt und feierlich angestoßen auf ein Vierteljahrhundert FRAU & BERUG im Kreis Segeberg!