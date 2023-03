FRAU & BERUF Segeberg in Trägerschaft der WKS

Bad Segeberg (em/ls) Bereits seit vielen Jahren können Frauen in den landesweiten Beratungsstellen des Projekts FRAU & BERUF Hilfestellung bei allen Fragen um die Berufstätigkeit erhalten. Im Rahmen einer Neuausschreibung der Beratungsstellen war die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg, WKS, mit ihrem Antrag erfolgreich und freut sich, dieses Angebot für den Kreis Segeberg zu übernehmen. Dies übrigens in völliger Übereinstimmung mit dem bisherigen Träger, der WEP, die diese Beratungen im Kreis Pinneberg anbieten wird.



Die Beratungsstelle FRAU & BERUF Segeberg bietet Frauen mit Wohnsitz im Kreis Segeberg kostenfreie und vertrauliche Einzelberatung an. Die individuelle Beratung soll insbesondere Hilfen zur beruflichen Orientierung von (Wieder)-Einsteigerinnen in den Arbeitsmarkt, Wege zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung sowie zur Vereinbarkeit von Pflege und Betreuung Angehöriger aufzeigen.



Frauen können sich vertrauensvoll an das Team der Beratungsstelle wenden, wenn sie nach einer Familienphase wieder in das Berufsleben einsteigen wollen, geringfügig, in Teilzeit oder kurzfristig beschäftigt sind und ihr Beschäftigungsverhältnis verbessern möchten, von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen einer Berufsausbildung in Teilzeit informiert werden möchten.



Jetzt Termin vereinbaren!

Die Beratungen finden in den Räumen der Beratungsstelle in Bad Segeberg, Bahnhofstraße 2, statt – sowie bei Außensprechstunden in Bad Bramstedt, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt und Kaltenkirchen. Termine können unter Telefon 0 45 51 / 944 002 oder per E-Mail unter: frau-und-beruf-segeberg@ t-online.de vereinbart werden.



Foto: Durchstarten im Job mit FRAU & BERUF.

Veröffentlicht am: 15.09.2014