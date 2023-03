FREDERIKSPARK war Anziehungspunkt

Norderstedt (em) Auch dieses Jahr zählte die im Rathaus stattgefundene Norderstedter Herbstmesse reichlich Besucher. Sowohl die am Samstag stattgefundene Autoschau der Automobilfachhändler aus Norderstedt und Umgebung und auch der am Sonntag bei strahlendem Wetter auf dem Rathausmarkt endende Erntedankfestzug lockte zahlreiche Zuschauer.



Die große Messewand des EGNO-Standes mit der Vision des neuen Stadtquartiers FREDERIKSPARK in Friedrichsgabe war Anziehungspunkt für Besucher und Grundlage vieler interessierter Fragen. Insbesondere informierten sich die Besucher über den derzeitigen Stand der Entwicklungen im FREDERIKSPARK und wann die Vision denn in Realität umgesetzt werde.



Die Mitarbeiter der EGNO und der Stadt beantworteten Samstag und Sonntag die Fragen aller Interessierten. Die neue FREDERIKSPARK-Postkarte mit der Sympathiefigur FREDERIK, diesmal schaukelnd auf dem Spielpark, war besonders bei den jüngeren Besuchern beliebt. Gern wurde das aktuelle Bürgermagazin von den überwiegend Norderstedter Besuchern entgegengenommen. Die steigende Zahl der sich niederlassenden Selbstständigen in der Kuno-Liesenberg-Kehre zeigt den Erfolg des Konzepts werkstatt|wohnen im FREDERIKSPARK. Die Hälfte der Grundstücke, auf denen Arbeiten und Wohnen unter einem Dach kombiniert werden, sind mittlerweile verkauft, die andere Hälfte reserviert, wie dies auch anschaulich im neuen Bürgermagazin dargestellt wird.



Passend zum Erfolg im FREDERIKSPARK wurde auch das Konzept der Norderstedter Herbstmesse „Norderstedt – Alles auf einen Blick“ sehr gut umgesetzt, wie man am Stand der EGNO sowie an den weiteren Präsentationen der Norderstedter Unternehmen und Vereine erkennen konnte. Das vielfältige Angebot aus den Bereichen Handwerk, Beratung, Neubau, Gesundheit und Finanzierung spiegelte das Bild der innovativen Stadt Norderstedt wider.



www.frederikspark.de

Veröffentlicht am: 31.10.2011