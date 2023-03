„Frei von Verkaufsblockaden!“ Verkaufstraining

20.06.2015 | 10:00 Uhr | Unna (bei Dortmund) | Wird bei Anmeldung, bekannt gegeben



Unna (bei Dortmund) (em) Verkaufslust statt Verkaufsfrust!



Sie erfahren in nur 48 Stunden, wie Sie Ihre Verkaufsblockaden lösen.



Es ist unmöglich, wirklich erfolgreich zu sein, wenn ein Mensch hemmende und blockierende Glaubenssätze hat.



Sie haben Angst zu versagen, das Gefühl noch nicht gut genug zu sein. Oder Sie denken, Sie sind es nicht wert erfolgreich zu sein? Was also tun, um die hemmenden Glaubensätze zu verbannen und die Umsatzmauer zu durchbrechen.



Verändern Sie Ihre blockierenden Glaubenssätze und werden Sie zum erfolgreichen Eliteverkäufer. Erfahren Sie, wie Sie in nur 48 Stunden Ihre Umsatzmauer durchbrechen.



Besuchen Sie das limitierte Spezial-Seminar „Frei von Verkaufsblockaden! Wie Sie in nur 48 Stunden Ihre Umsatzmauer durchbrechen“:



- Sie erleben, wie Sie Ihre Verkaufsblockaden, wie Angst vor Akquise, Abschlussängste, Angst vor Einwänden oder Angst auf Menschen zuzugehen, augenblicklich lösen.



- Sie lernen, Ihren inneren Fokus sofort zu steuern und das ermöglicht Ihnen, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren.



- Sie steigern Ihre Motivationskompetenz und aktivieren Ihre Vertriebsressourcen.



- Sie erfahren, welche Phasen ein erfolgreiches Verkaufsgespräch hat und das führt zu mehr Verkaufsabschlüssen.



- Sie erfahren, was 95% der Verkäufer falsch machen. Besiegen Sie die die Verkäuferkrankheit, dabei lernen Sie, wie leicht und einfach es ist, Menschen zu überzeugen.



- Sie lernen Persönlichkeitsmuster kennen, um Ihren Kunden noch schneller einzuschätzen.



- Sie lernen ein wichtigstes Entscheidungsmuster kennen, das Ihnen ermöglicht Ihre Kunden leichter zu führen und zu überzeugen.



- Sie lernen jedes Produkt oder jede Dienstleistung kundenorientiert zu präsentieren, das erleichtert Ihnen jeden Abschluss.



- Sie erleben die Kraft der Verkaufshypnose, die dafür sorgt, dass Sie absolut anziehend sind und Ihren Kunden einfach führen können.



Wenn Sie mir eine Mail an:

hildebrandt@marcgalal.com schicken erhalten Sie ein VIP-Ticket im Wert von 297.- für nur 97.- € netto.

Unsere Verkaufsseite ist www.wie-verdiene-ich-mehr-geld.de

Dort zahlen Sie den vollen Preis





Veröffentlicht am: 03.06.2015