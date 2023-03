Freier Mitarbeiter rund um PC, Internet & Vermarktung

Norderstedt (tfr) Unternehmen mit kleinen Budgets brauchen große Allrounder, die bei Bedarf auf Stundenbasis als freie Mitarbeiter buchbar und interdisziplinär im Betrieb einsetzbar sind.



Projektbezogene Lösungen bietet hier Firma Thomas F. Rohde zu den Themen: Computerarbeit, Erstellung und Pflege von Websites, werbliche Internetnutzung und Marketing-Strategie. Thomas F. Rohde arbeitet als Dipl.- Grafik-, Kommunikations- und Webdesigner interdisziplinär mit digitaler Medientechnik im Dienste der Firmenkommunikation.



Ganzheitliche Beratung und Umsetzung

So liefert er nicht nur professionell gestaltete Werbedrucksachen und Homepages, sondern erstellt auch redaktionelle Inhalte mit illustrierenden Grafiken und Werbe-Fotos. Dazu recherchiert er Informationen über mögliche Vertriebsstrategien, Kunden und Geschäftspartner. Nach Dokumentation und Auswertung schmiedet er Texte für PRBerichte, Werbe-Mailings und folgender Geschäftskorrespondenz. Sind durch temporären Personalmangel Auftragsspitzen abzutragen, ist Thomas F. Rohde ebenso für reguläre Schreib- und Kalkulationsarbeiten für die kaufmännische Verwaltung als freier Mitarbeiter auf Stundenbasis zu buchen. Einsatzort ist das Büro des Kunden oder sein Norderstedter Büro. Bei technischen oder anwendungsbezogenen Computerproblemen erhält der Kunde Hilfe und Support über eine Internet-Fernwartung. Damit kleine Probleme künftig in Selbsthilfe gelöst und die Arbeit mit dem PC beschleunigt und effizienter vonstatten gehen kann, bietet Thomas F. Rohde entsprechende Computerschulungen und Trainings on the job beim Kunden an.



Flexible Lösungen für komplexe Aufgaben

Seine vielfältigen Service-Bausteine, die individuell ausgewählt und kombiniert werden können, helfen bei der maßgeschneiderten Schließung von Personal- bzw. Know-how-Lücken. Thomas F. Rohde sorgt mit gebündelten Kompetenzen aus einer über 20-jährigen Berufserfahrung für eine ganzheitliche Umsetzung vieler Aufgaben aus Verwaltung, Medienarbeit und Vermarktung in nur einer Person. Damit befähigt er insbesondere kleine Unternehmen zur Bewältigung komplexer Aufgaben bei geringstmöglichem Personal- und Kosteneinsatz und gewährleistet die Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Zeitalter. Die kostengünstige Alternative zu festem Personal bzw. Agenturen bei projektbezogenen Aufgaben ist ein freier Mitarbeiter / Freelancer.

Veröffentlicht am: 23.09.2011