Freudige Botschaft für REGIONET

Hamburg (em/ls) Die Freude war groß bei REGIONET und dem Verantwortlichen, Dipl.-Geograf Markus Trettin, als alsterradio die frohe Botschaft überbrachte. REGIONET hatte am 24. April auf der B2B NORD am Messestand von alsterradio beim Visitenkarten- Gewinnspiel teilgenommen und eine Werbekampagne gewonnen.



Nun kam bei Markus Trettin die Frage auf, wie man das Ganze angehen sollte. Schließlich verkauft REGIONET keine Produkte an Endverbraucher oder hat Events in Planung, sondern ist sehr vielfältig im Bereich Wirtschaftsförderung aktiv.



Wie also werben?

„Diese Frage ist berechtigt und vor allem sehr wichtig“, weiß Tanja Maiwald, Mediaberaterin von alsterradio und Ansprechpartnerin für Markus Trettin. „Nur wenn ein Unternehmen sich mit dieser Frage auseinandersetzt, kann eine wirksame Werbekampagne überhaupt entstehen und umgesetzt werden.“ Aber nicht jedes Unternehmen kann sich eine Werbeagentur leisten und managt dann eben alle marketingrelevanten Aufgaben selbst. Mitten drin im Tagesgeschäft fällt es natürlich nicht immer leicht, tolle Ideen auf die Beine zu stellen. „Auch das ist unsere Aufgabe“, erklärt Tanja Maiwald weiter. alsterradio entwickelt mit dem Unternehmen zusammen Strategien. Berät, ob klassische Funkwerbung, oder eine für den Kunden speziell entwickelte Sonderwerbeform sinnvoller ist. Die Abwicklung übernimmt alsterradio – von der Idee bis zur fertigen Funkspot-Kampagne ON AIR.



Und der Kunde?

„Wir sind mit dem Ergebnis super zufrieden“, bekräftigt Markus Trettin von REGIONET. „Überraschend für uns war, dass aus einem doch recht schwierigen Thema ein sehr witziger und ansprechender Spot entstanden ist – alsterradio sei Dank. Wir freuen uns sehr auf den Start der Kampagne nach den Sommerferien“. Zu hören ist der Gewinnerspot unter www.alsterradio.de/werbung.



Foto: Markus Trettin von REGIONET freute sich über den Gewinn einer Werbekampagne für sein Unternehmen bei alsterradio und wurde dabei gut beraten von Tanja Maiwald, Medienberaterin bei alsterradio.

Veröffentlicht am: 24.07.2013