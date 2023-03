Frische Ideen für Berufsbekleidung und Arbeitsschuhe

Hamburg (em) Wer bei Arbeitsbekleidung, Sicherheitsschuhen und Betriebsuniformen bisher an unbequeme Langeweile dachte, darf erleichert aufatmen: Outdoor-Jacken, Jeans und Arbeitsschuhe, aber auch Funktions-Shirts und Business-Blusen sind so cool geschnitten, dass sie auch in der Freizeit getragen werden.



„So wie die Mode ändert sich auch der Vertrieb: Bequemes Einkaufen im Internet ist auch bei Workwear längst zum Normalfall geworden. Das Wichtigste aber bleibt die persönliche Beratung“, weiß Reiner Prühs von „workers friend“. Denn neben modischer Auswahl und kreativen Ideen geht es natürlich auch weiterhin um Funktionalität und Arbeitsschutz. „Oft wird gerade in den Unternehmen an der falschen Stellen gespart“, weiß der Hamburger Kaufmann, der seine Handelsagentur mit angegliedertem Online-Shop vor vier Jahren gegründet hat. „Denn viel teurer als zum Beispiel ein rutschsicherer Arbeitsschuh wäre die unfallbedingte Ausfallzeit eines Mitarbeiters.“ Dabei dürfen Bekleidung und Schuhwerk, die optimal schützen, lange halten und nicht zu viel kosten, trotzdem gut aussehen. „Das ist doch ganz wichtig: Jeder sollte sich in seiner Arbeitsbekleidung wohlfühlen. Auch das macht einen zufriedenen Mitarbeiter aus“, so der Fachmann.



Persönlich und individuell

Individuelle Konzepte und praxisnahe Lösungen für seine Firmenkunden sind die Spezialität von „workers friend“. Dazu zählen die Veredelung von Berufs- und Mitarbeiterbekleidung im Corporate Design des Kunden, Besticken oder Bedrucken mit Logos, Slogans oder Schmuckmotiven, Entwicklung von Merchandising-Konzepten und sogar Komplett-Lösungen mit bedarfsorientiertem Lagerservice für Gastronomie, Hotels und Catering, aber auch für Industrie, Handwerk, Pflege und andere Gewerbe. „,workers friend’ steht für mehr als Arbeitsbekleidung plus Sicherheitsschuhe“, erklärt der 49-Jährige. „Wir wollen, dass Arbeit allen Spaß macht – jedenfalls was das Outfit und seine Beschaffung angeht.“ Dabei steht „worker“ im Firmennamen nicht nur für Arbeiter im eigentlichen Wortsinn, sondern richtet sich an alle, die was vorhaben – im Job, in der Freizeit oder beim Sport. „Vielleicht ist ,friend’ für ein Unternehmen etwas hoch gegriffen“, räumt Reiner Prühs ein. „Es geht mir aber tatsächlich darum, für meine Einzel- und Firmenkunden ein vertrauensvoller, flexibler und vor allem unkomplizierter Partner zu sein.“



