Frischer Wind in Hamburg

Hamburg/Kiel (em/lh) Seit dem 1. Februar 2013 verstärkt Markus von Massow (Foto) das alphaservice-Team in Hamburg. Markus von Massow ist Experte für die Vermittlung und Überlassung von Mitarbeitern aus den Bereichen office/medical und Industrie/ Technik. Nach einer dualen Ausbildung im Großhandel ist der gelernte Handelsfachwirt verantwortlich für die Disposition der Mitarbeiter sowie die Kundenakquise im Großraum Hamburg.



Der „fast Hamburger“ ist in der Hansestadt fest verwurzelt und kennt seine Kunden und Mitarbeiter persönlich. Ganz bewusst hat sich der 27-jährige Vollblutkaufmann für eine Karriere im Personalmanagement entschieden. „Wir sind aus diesem Grunde sehr stolz, dass wir mit Markus von Massow einen hochmotivierten und kompetenten Mitarbeiter gewinnen konnten“, erzählt Geschäftsführer Marco Reardon. Die alphaservice GmbH sucht ab sofort engagierte Mitarbeiter, die das Team unterstützen. Gesucht werden Callcenter Agents (m/w), Rettungsassistent/ innen, Lagerarbeiter/ innen sowie Buchhalter/innen. Zum 1. August 2013 wird außerdem noch ein Auszubildender/ eine Auszubildende zum/zur Personaldienstleistungskaufmann/- frau gesucht. Interessierte können ihre Bewerbungsunterlagen direkt an Markus.vonmassow@ alphaservice.com senden oder die Jobbörse im Internet unter www.alphaservice.com besuchen.



Veröffentlicht am: 29.04.2013