Frühlingsempfang des Chinese Business Center

Neumünster (os/sw) Mit Staatssekretär Ralph Müller-Beck, dem chinesischen Generalkonsul Younggui Pei und Neumünsters Stadtpräsident Friedrich-Wilhelm Strohdiek war die Rednerliste zum dritten Frühlingsfest des Chinese Business Center Neumünster prominent besetzt. So war es ein gutes Zeichen für die Schwalestadt, dass rund 70 Gäste aus der Region Neumünster-Kiel-Hamburg, die den chinesischen Markt als Potential für ihre Geschäfte sehen, den jährlichen Frühjahrsempfang als Netzwerk- und Kennenlernplattform nutzten.



Zwei Fachvorträge, vom Steuerbüro DanRevision und der Neumünsteraner Wirtschaftsagentur, sorgten zudem für ein umfangreiches Informationsprogramm. „Die Teilnahme des Hamburger Konsulates, des Wirtschaftsministeriums sowie der Industrie- und Handelskammer unterstützt die Wertschätzung, die unserer Veranstaltung entgegengebracht wird“, so Frau Xiao Hu, Leiterin des CBC nach der Veranstaltung. Das Chinese Business Center Schleswig-Holstein der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH konnte in den vergangenen zwei Jahren bereits elf chinesische Unternehmen am Standort Neumünster ansiedeln. Darunter Firmen im Bereich Photovoltaik, Autozubehör, Medizintechnik, Verpakkung und Logistik.

Veröffentlicht am: 25.06.2013