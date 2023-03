Frühlingsfit im Büro

Norderstedt (mp/em) „Dem homo officialis, also dem Büromenschen, fehlt es deutlich an Bewegung“, weiß Andreas Preugschat von BüroProfi Nord. „Wenn nicht von sich aus mindestens zweimal die Woche Sport getrieben wird, sind gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen!“



Höchste Zeit, etwas dagegen zu unternehmen. Mit ein paar Änderungen in der Arbeitsorganisation kann dem bereits vorbeugt werden. „Ein erster Schritt könnte sein, im Stehen zu telefonieren“, erklärt Preugschat weiter. „Ein weiterer Vorteil: Die Stimme wirkt offener und frischer, Sie wirken dynamischer auf Ihren Gegenüber.“



Stehphasen trainieren den Rücken und die Beine

Auch die Position von Drucker, Fax, Ordner und Co. in nicht direkter Griffweite, hilft regelmäßig ein paar Schritte zu gehen. „Unser dritter Tipp: Führen Sie Besprechungen und kurze Meetings im Stehen oder Schlendern. Sie sparen Zeit, denn keiner führt gerne Dauermonologe im Stehen“, so Andreas Preugschat. „Oder entwerfen Sie neue Konzepte handschriftlich im Stehen. Sie sehen vieles dadurch aus einem neuen Blickwinkel.“ Auch neue Ideen kann man sehr gut im Stehen entwickeln. Gemeinsame „Brainstormings“ führen zu neuen Ideen, da die Hirnleistung im Stehen messbar um rund 20 Prozent besser ist. „Damit der Kreislauf in Schwung kommt, sollte man nicht nur im Büro ausreichend trinken. Kaffeepausen und Snacks kann man ideal auch im Stehen genießen“, erzählt der Inhaber von Büro-Profi Nord.



„Unser letzter Ratschlag: Erledigen Sie die Post im Stehen. So trainieren Sie Rücken, Beine und entlasten die Wirbelsäule.“ Bei allen Tipps sollte man folgendes beachten: Die Stehphasen sollten maximal 20 Minuten dauern. Häufiges, kurzzeitiges Aufstehen ist dabei besser als lange Stehphasen. Preugschat: „Und vermeiden Sie statisches Stehen! Wenn Sie sich an die Formel 10 Prozent Bewegen, 30 Prozent Stehen und 60 Prozent Sitzen halten, erfüllen Sie die Mindestanforderung für bewegungsfördernde Arbeitsorganisation.“



Weitere Tipps und Übungen, um auch im Büro frühlingsfit zu werden, erhalten Interessierte Online unter www.bueroprofi-nord.de oder direkt bei Andreas Preugschat unter 040 - 547 94 11.

Veröffentlicht am: 04.05.2012