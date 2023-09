Veröffentlicht am 14.09.2023

Mözen (em) Die Kommunalpolitische Vereinigung Segeberg (KPV) lädt am Sonnabend, 30. September um 10 Uhr zum Frühstückstalk in das Landcafé „Zu den Linden“ in Mözen ein.

Als besonderer Gast informiert der KPV-Landesvorsitzende und CDU-Kreisvorsitzende Ole Plambeck MdL über neues aus dem Landtag.

Hans-Joachim Grote spricht über „Zukunftschancen im Kreis Segeberg“. Der ehemalige Oberbürgermeister von Norderstedt und Innenminister von Schleswig-Holstein engagiert sich heute als Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) für die Region.

Der Talk mit der KPV-Mitgliederbeauftragten Dorina Klaus und dem KPV Kreisvorsitzenden Uwe Voss trägt die Überschrift „100 Tage neuer Kreistag - Ende der Schonfrist“. Den kritischen Fragen stellen sich der CDU Kreistagsfraktionsvorsitzende und 1. stellvertretende Landrat Torsten Kowitz und Kreispräsident Jörg Buthmann.

Die Frühstücksveranstaltung ist öffentlich. Gäste sind herzlich willkommen.

Die Teilnahmegebühr incl. Gourmet-Frühstück mit Lachs, Rührei, Kaffee und Säften beträgt 10 Euro. Anmeldung: anmeldung@cdu-segeberg.de oder Tel.: 04551-9082277

Foto: Der KPV Kreisvorsitzende Uwe Voss und die KPV-Mitgliederbeauftragte Dorina Klaus laden zum „Talk mit Dorina und Vossi“ ein.