17.02.2017 | 00:00 Uhr | KWB e. V., Hamburg | Haus der Wirtschaft | Kapstadtring 10, 22297 Hamburg



KWB e. V., Hamburg (em) Führungskräftetraining: Gelingende Kommunikation als Führungskraft (1. Tag des Workshops)

In der Zusammenarbeit mit Menschen und in Verhandlungssituationen ist eine wertschätzende und zielführende Kommunikation das A und O.

Nach dem Besuch des Workshops kennen Sie die Grundlagen der Kommunikation um ein Team führen und Mitarbeiter/-innen motivieren zu können, wissen Sie, wie Sie Bedürfnisse und Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter/-innen verstehen und im Sinne der Unternehmensziele einsetzen können, kennen Sie die Bedeutung von Feedback- und Konfliktgesprächen im Führungsalltag und können Ihren Standpunkt souverän vertreten und Ihr Ziel auch in schwierigen Situationen erreichen. Der Workshop findet am Fr., 17.02.2017 nachmittags, sowie am Sa., 18.02.2017 ganztägig, statt.

Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Vorgespräch unter 040 334241-432 oder fuehrungskraefteschmiede@kwb.de.

Weitere Informationen zum gesamten Programm erhalten Sie hier: http://www.kwb.de/karriere/pages/index/p/1226?toolpreview=1







Veröffentlicht am: 02.01.2017