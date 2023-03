Führungskräftetraining:Die Rolle als Führungskraft

27.01.2017 | 00:00 Uhr | KWB e. V., Hamburg | Haus der Wirtschaft | Kapstadtring 10, 22297 Hamburg



KWB e. V., Hamburg (em) Eine entscheidende Grundlage für professionelle Führung ist neben fachlicher Kompetenz ein sicheres und authentisches Handeln in der Führungsrolle. Hierfür ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und Grundhaltungen wichtig.



Nach dem Besuch des Workshops

• kennen Sie Grundlagen der Führung sowie verschiedene Führungsstile und können diese im Kontext Ihrer Unternehmenskultur situationsgerecht anwenden

• können Sie sich als Führungskraft positionieren sowie authentisch auftreten

• haben Sie sich mit herausfordernden Startsituationen und „typischen Anfängerfehlern“ auseinandergesetzt und können diese souverän meistern



Der Workshop findet am Fr., 27.01.2017 nachmittags, sowie am Sa., 28.01.2017 ganztägig, statt.



ACHTUNG: Dieser Workshop ist Teil eines mehrteiligen Trainingsprogramms für weiblichen Führungsnachwuchs.

Das Programm beinhaltet eine dreiteilige Workshop-Reihe, individuelle Business Coachings sowie eine Fachvortragsreihe.



Ein hoher Praxisbezug, viel Raum für Übungen und der Austausch mit anderen Nachwuchsführungskräften ermöglichen ein nachhaltiges Lernergebnis.



Öffentliche Förderung:

Das Projekt "Die Führungskräfteschmiede" wird öffentlich gefördert und kann deshalb Teilnehmerinnen aus kleinen und mittelständischen Unternehmen besonders vorteilhafte Konditionen ermöglichen:

Das gesamte Nachwuchsprogramm für weibliche Führungskräfte (inkl. Workshops, Coachings und Fachvorträge) kostet 1.200 Euro (umsatzsteuerbefreit gem. § 4 Nr. 22a UStG).



Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Vorgespräch unter 040 334241-432 oder fuehrungskraefteschmiede@kwb.de.



Weitere Informationen zum gesamten Programm erhalten Sie hier: http://www.fuehrungskraefteschmiede.de/karriere/pages/index/p/1177





Veröffentlicht am: 02.01.2017