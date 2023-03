Fünf neue PCs für das AJZ Neumünster

Neumünster (mp) Zwei Tage lang haben die vier Auszubildenden von brückner büro systeme unter Anleitung von Uwe Neckelmann fünf neue PCs konfiguriert, zusammengebaut und mit Software ausgestattet.



Uwe Neckelmann, Leiter Abteilung Software bei brückner büro systeme erklärt: „Ein wichtiger Bestandteil unseres Ausbildungskonzeptes ist das Erlernen selbstständigen Arbeitens. Die Auszubildenden haben in diesem Projekt die Hardware-Ausstattung und die Installation diverser Softwareprogramme praktisch kennen gelernt.“ „Nur durch kontinuierliche und qualitativ hochwertige Ausbildungsarbeit erhalten wir den Fachkräftenachwuchs, den unser Unternehmen braucht, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein“, erzählt Geschäftsführer Wolfgang Brückner.



Nun wurden die PCs im Gesamtwert von 2.000 Euro an Josef Karakas und Niklas Schulze vom AJZ Neumünster übergeben. „Wir wollen mit dieser Spende die außerschulische Jugendarbeit des AJZ unterstützen“, so Wolfgang Brückner weiter. „Dies ist Teil unseres sozialen Engagements für die Kinder und Jugendlichen in Neumünster.“

Veröffentlicht am: 23.09.2011