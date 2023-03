Fünfte Personaler-Konferenz von Beruf und Familie Stormarn

Bargteheide (em) Zum fünften Mal lud Beruf und Familie Stormarn die mittlerweile 50 Fördermitglieder zu einem Erfahrungsaustausch im Rahmen einer Personaler-Konferenz am vergangenen Dienstag in die edding AG (Gründungsmitglied von Beruf und Familie Stormarn) nach Ahrensburg ein. Neben Zahlen, Daten und Fakten sowie einem inhaltlichen Update zu den Angeboten von Beruf und Familie Stormarn stand der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt der Konferenz. Birte Kruse-Gobrecht ergänzte in ihrer neuen Rolle als Beraterin das Format durch einen Impulsvortrag zu „lebensphasenorientierter Personalentwicklung“. Als Abrundung stellte Birgit Harring-Boysen von Frau und Beruf Stormarn die Möglichkeiten der „Aus- und Weiterbildung für Beschäftigte“ dar.



Es wurde deutlich, dass sich viele Mitgliedsunternehmen immer mehr mit neuen Wegen auseinandersetzen, um ihre Firmen fit für eine erfolgreiche Zukunft zu machen. Und durch den Anschluss bei Beruf und Familie Stormarn liegen sie damit auch im Trend. Denn: Ansätze für „neue Werte“, „gender- und familienbewusste Unternehmensführung“, „lebensphasenorientierte Personalentwicklung“, „gesundes Führungsmanagement“, „lebenslanges Lernen“ erscheinen nahezu täglich in der Fachpresse. „Zukunftsorientierte und damit auch lebensphasenorientierte Personalentwicklung wird ein wichtiger Faktor sein, um im Wettbewerb um engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bestehen und für die Zukunft gut aufgestellt zu sein“, betonte Birte Kruse-Gobrecht in Ihrem Impulsvortrag. Birgit Harring-Boysen machte deutlich, dass die Aus- und Weiterbildung ein wichtiges Instrument sein kann, um die Beschäftigten auf ihrem Weg des „lebenslangen“ Lernens zu unterstützen.



Ines Blunck, die neue Geschäftsführerin der Beruf und Familie Stormarn GmbH sieht in den Mitgliedsunternehmen gute Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung dieser Grundgedanken: „Wenn Unternehmensleitung und Führungskräfte die Lebensphasenorientierung ernst nehmen und Verantwortung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie übernehmen, in dem sie diese Kultur leben, wird dies dem gesamten Unternehmen positive Impulse in vielfältiger Weise geben.“ Im Anschluss an diese aktuellen Themen hatten die teilnehmenden Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit sich an moderierten Themeninseln über `Interne Kommunikation`, Spielezimmer & Co., `Unternehmensverbund` und `Lebensphasenorientierte Personalentwicklung` über mögliche Anknüpfungspunkte in den Unternehmen auszutauschen. Ines Blunck begrüßte den regen Ideen- und Informations-Austausch und freut sich auf die nächste Personaler-Konferenz Anfang 2016, die wieder mit einem aktuellen Thema ergänzt werden wird.

Veröffentlicht am: 17.09.2015