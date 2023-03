Für alle Anforderungen das richtige Ambiente

Hamburg (uo/lm) Das Commundo Tagungshotel in Hamburg- Bergedorf ist die richtige Adresse, wenn es um Tagungen aller Art, Seminare oder Events geht. Mit 100 Einzel- und 102 Doppelzimmern sowie fünf Suiten bietet das Hotel auch bei größeren Veranstaltungen ausreichend Zimmerkapazitäten.



Gut 40 Veranstaltungsräume schon ab 20 Quadratmetern, allesamt technisch und optisch auf dem Stand der Zeit ausgestattet, bieten vielfältige Möglichkeiten für jeden Anlass. Das Atrium im Innenbereich, aber auch Sauna und Fitnessbereich oder zubuchbare Massageanwendungen sind ein schöner Ausgleich nach einer Tagung oder einem Seminar.



„Die Hamburger City ist nicht weit entfernt und auch hier in der unmittelbaren Umgebung kann man viel unternehmen, um sich von der Arbeit zu erholen und frische Kräfte zu tanken“, weiß Supervisorin Carola Willing. Hoteldirektor Bino Bach fügt hinzu: „Wir bieten unseren Gästen nicht nur ein angenehmes und professionelles Ambiente, sondern auch die notwendige Entspannung nach getaner Arbeit“. Bemerkenswert übrigens schon bei der Ankunft: Der als Messe und Eventlocation nutzbare und liebevoll gestaltete, helle „CarSpace“ – so ganz anders, als man normalerweise Tiefgaragen kennt.

Veröffentlicht am: 25.06.2013