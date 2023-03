Für einen erfolgreichen Start als Unternehmer

Trotz guter Auftragslage kann eine mangelnde Zahlungsmoral oder die Insolvenz von Auftraggebern und Kunden für junge Unternehmen schnell zu einer Existenzbedrohung werden. Dabei gibt es Möglichkeiten, den Ausfall von sogenannten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Anfang an abzusichern.



Wie das geht und was vor allem Existenzgründer und junge Unternehmen dabei beachten sollten, verrät Henry Wagner – Versicherungsexperte bei Euler Hermes Deutschland und Master der Betriebswirtschaft – beim nächsten „Gründertreff im Landkreis Harburg“ am Dienstag, 8. September 2015.



Im Rahmen seines Vortrags „So versichern junge Unternehmen einen erfolgreichen Start“ zeigt Henry Wagner Gründe auf, warum Start-Ups scheitern, widmet sich dem Risiko ungesicherter Bilanzpositionen und geht auf aktuelle Fragen der Rechtsprechung ein.



Der Gründertreff bietet auf Initiative der Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH (WLH) allen Existenzgründer/innen, jungen Unternehmen, Gründungsinteressierten und Gästen die Gelegenheit, in der Region neue Kontakte zu knüpfen, sich über ein Fachthema zu informieren und Erfahrungen mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern auszutauschen. Im Anschluss an den Vortrag steht ein kleiner Imbiss bereit.



Die Teilnahme am Gründertreff (Beginn: 19 Uhr, Veranstaltungsort: ISI-Zentrum für Gründung, Business und Innovation, Bäckerstraße 6, Buchholz i.d.N.) ist kostenfrei. Um eine Anmeldung bis 3. September 2015 wird gebeten. Kontakt und Informationen bei der WLH GmbH unter Telefon (04181) 92360 oder per Mail unter info@wlh.eu.

Veröffentlicht am: 12.08.2015