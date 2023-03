Für gehobene Ansprüche: innovatives Private Banking

Neumünster/Bad Segeberg (em) Es gibt kaum eine andere Sparkasse in Schleswig-Holstein, die ihren Kunden ein Private Banking bietet wie die Sparkasse Südholstein. Hier weist sie eine Fachkompetenz auf, um die sie so manch ein Mitbewerber beneidet. Insgesamt 14 Mitarbeiter kümmern sich um die Sparkassenkunden, die entweder ein sehr großes Vermögen oder ein stattliches Einkommen haben. Doch das verfügbare Geld allein bestimmt nicht, wer Kunde im Private Banking sein sollte.



„Es geht vor allem darum, was der Kunde mit seinem Geld machen will. Wenn er spezielle Wünsche hat, liefern wir ihm seine individuelle Lösung. Sei es ein aktiv betreutes Aktiendepot zum Aufbau der Altersvorsorge, ein Oldtimer oder die Gründung einer Familienstiftung. Wir kümmern uns um jeden Wunsch“, betont Mirko Hundertmark, Direktor des Private Bankings der Sparkasse Südholstein, das aktuell mehr als 1300 Kunden betreut.



Für die Privatseite der Unternehmer

Darunter sind auch viele Unternehmer, die in der Sparkasse sowohl für ihre geschäftlichen als auch für ihre privaten Bedürfnisse einen verlässlichen Finanzpartner und damit eine echte Hausbank gefunden haben. Ihr Vorteil: Die Lösungen kommen aus einer Hand und sind optimal aufeinander abgestimmt.



Kundenspezifische Strategien

Am Anfang der Kundenbeziehung steht immer ein ausführliches Gespräch darüber, welche Ziele und Wünsche der Kunde hat und wie er sich seine Zukunft vorstellt. „Wir nehmen uns Zeit, hören gut zu und stellen gezielt Fragen. Erst wenn alle Aspekte berücksichtigt sind, arbeiten unsere Betreuer zusammen mit unseren Spezialisten eine individuelle Strategie für unseren Kunden aus“, erklärt Mirko Hundertmark.

Dafür stehen nicht nur eigene Spezialisten zum Beispiel für Aktienhandel und Immobilienmanagement zur Verfügung. Auch greift das Team auf innovative Produkte von Partner-Unternehmen zurück, stellt aber auch anbieterunabhängig optimale Lösungen zusammen. Mirko Hundertmark weiter: „Anders als bei anderen Häusern schauen wir nicht nur auf Wertpapieranlagen. Wir bedienen das gesamte Spektrum und stellen dabei immer den Menschen und seine Lebensplanung in den Mittelpunkt. Vermögensfragen sind Vertrauensfragen – und wir gehen entsprechend verantwortungsvoll damit um.“

Veröffentlicht am: 01.11.2013